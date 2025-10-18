Las obras de la Línea 3 de Metro llegan a la Glorieta Berrocal: cortes de tráfico y desvíos

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha a partir de este lunes, 20 de octubre, un plan especial de movilidad en la Glorieta Berrocal ante el corte parcial de esta vía por el avance de las obras del subtramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el corte parcial de la Glorieta afectará al tramo comprendido entre la Avenida Alcalde Manuel del Valle y calle Telegrafistas y tendrá una duración estimada de seis meses que afectará al cambio de sentido de circulación en las calles aledañas.

En concreto, en el tramo de Glorieta comprendido entre la calle Parque Sierra de Castril y la avenida alcalde Manuel del Valle, se habilitarán "dos carriles por sentido con ancho suficiente para el tránsito de vehículos", funcionando esta configuración "como 'by-pass' del tramo de Glorieta afectado por las obras".

En la calle Filatelia, en el tramo comprendido entre la avenida Manuel del Valle y la calle Estafeta, se habilitará "un carril por sentido", quedando cortado al tráfico general el tramo comprendido entre calle Estafeta y calle Telegrafistas. Además, para facilitar el giro a izquierda desde Estafeta a Filatelia, se ha habilitado de forma provisional una rotonda en la misma.

Asimismo, se cortará al tráfico general la calle Parque de Doñana, sentido sur, en el tramo comprendido entre la calle Corral de los Olmos y la Glorieta Berrocal, permitiendo exclusivamente el acceso al 'parking' del centro comercial Carrefour y a los residentes en la vía para el estacionamiento en las dos bandas de aparcamiento de dicho tramo.

El tráfico general de salida de la zona de Pino Montano, sentido sur y oeste, tendrá ahora su alternativa por la calle Corral de los Olmos-Glorieta Astrofísica-calle Parque Sierra de Castril y Glorieta Berrocal.

Tramos afectados hacia Pino Montano y SE-20

El tráfico procedente de la vía de servicio de la RUN que acceda a la Glorieta desde el oeste para dirigirse al norte, ya sea a la zona de Pino Montano o en dirección SE-20, realizará recorridos alternativos en función del destino.

Se podrá acceder a la zona de Pino Montano desde Glorieta Berrocal, Avenida Alcalde Manuel del Valle, glorieta de la intersección de Alcalde Manuel del Valle con Avenida de Pino Montano, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Glorieta Berrocal y calle Parque de Doñana.

En cambio, en dirección SE-20 podrá efectuarse desde Glorieta Berrocal, Avenida Alcalde Manuel del Valle, glorieta de la intersección Avenida Alcalde Manuel del Valle con Avenida de Pino Montano, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Glorieta Berrocal y calle Parque Sierra de Castril.

Por último, el plan de movilidad contempla que, para el tráfico procedente de calle Parque de Grazalema que acceda a la Glorieta Berrocal desde el este, se le "habilitará un carril en la parte no afectada de la Glorieta" con acceso a la calle Parque de Doñana.

Cambios de recorridos

Las líneas de Tussam 13, LN, C6 y la nocturna A1 se verán afectadas por este corte parcial a partir de las 10,00 horas del próximo lunes, 20 de octubre, en su recorrido por la calle Parque de Doñana --sentido Glorieta Berrocal--.

En este sentido, el plan contempla el desvío de las mismas por una ruta alternativa a través de la calle Corral de los Olmos, Glorieta Astrofísica, calle Parque Sierra de Castril y Glorieta Berrocal.

Las paradas alternativas se establecerán, durante los seis meses de duración previstos para estas obras en calle Corral de los Olmos junto a la intersección con calle Parque de Doñana y el mismo recorrido alternativo seguirán las líneas afectadas del Consorcio de Transporte Metropolitano, con paradas en calle Corral de los Olmos lo más cerca posible de la intersección con la Glorieta Berrocal.