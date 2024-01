Otras obras de Salustiano García, el cartelista de la Semana Santa 2024

Tal como expone en su página web la galería Stoa, "Salustiano es un pintor sevillano, maestro del ámbito figurativo, que cuenta con un merecido reconocimiento internacional. Sus obras, retratos impactantes, sobresalen por la brillante técnica de ejecución y esa fina elegancia que solo consiguen los clásicos. En la contemplación de su obra, resulta inequívoca la reminiscencia al Renacimiento más sublime, con una composición de invocación cuatrocentista, en la que deslumbran los fondos planos monocolores, de un rojo rotundo, el rojo Salustiano, o un negro tornasolado, logrados a partir de pigmentos naturales que saturan ese fondo y lo desbordan, contagiando la ropa. Ello consigue aislar las figuras, mayoritariamente torsos, obteniendo un efecto de tridimensionalidad superlativa, a modo de rompimiento de gloria del siglo XXI. De este modo, sus figuras se convierten en tipos iconográficos de nuestro tiempo, consiguiendo ser el paradigma de un nuevo neorrenacimiento de rotunda contemporaneidad".

El artista lleva muchos años exponiendo su obra en museos, galerías de arte y ferias internacionales de arte de todo el mundo. De su extenso currículum destacan las exposiciones en el Frost Museum de Miami, el YBCA de San Francisco, el Fowler Museum de Los Ángeles, el Luma Museum de Chicago, el Nobel Museum de Estocolmo o la Cisneros CIFO Foundation de Miami. Las ferias internacionales de arte incluyen Art Cologne, Armory Show en Nueva York, Art Miami, ARCO en Madrid, KIAF en Seúl, Volta en Basilea, Miami y Nueva York, Contemporary Istanbul o Art Central en Hong Kong.

Tiene varias exposiciones comprometidas para los próximos dos años, y está preparando otras exposiciones para Basilea, Ginebra, Miami, Nueva York, Colonia, Dusseldorf, Munich, Berlín, Sun Valley, Seúl y México DF. A lo largo de estos años, Salustiano ha estado en las portadas de revistas y prensa especializada. Varias editoriales y compañías discográficas han comprado los derechos de reproducción para ilustrar portadas de libros y álbumes con sus pinturas. Recientemente, Ángel Gabilondo, ex ministro de Educación español, ha utilizado una de sus obras para ilustrar su último ensayo.

A lo largo de estos años, Salustiano ha sido portada de revistas y prensa especializada. Entre ellas, las portadas de Arte Al Límite en Chile, Art Public en Corea o Monopol en Alemania. Así como artículos y apariciones en revistas como Vogue España, Vogue Alemania, GQ Japón, Marie Claire Japón, Harper Bazaar Arabia, Harper Bazaar España, AD Suiza, AD España, AD Alemania, Elle España, Elle Decoration Alemania y The New York Times entre muchas otras. También ha habido innumerables apariciones y entrevistas en radio y televisión, como las que la cadena estatal francesa LCI y la cadena de televisión estadounidense CNN hicieron durante su estancia en la ciudad de Nueva York.

Gracias a este reconocimiento artístico, varias prestigiosas instituciones benéficas internacionales han invitado a Salustiano a colaborar en sus proyectos. Entre ellas, la Fundación Dalai Lama con la exposición La paz que falta, que recorrió varios continentes; la organización internacional Woman Together, con la exposición Otras Meninas, que contó con el patrocinio del Banco Mundial de Microcréditos de Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz), en la que colabora activamente la Reina de España; la Fundación Cisneros con la exposición y subasta IKF Subasta de Arte Latinoamericano, que forma parte de su programa de atención sanitaria a la infancia en Latinoamérica; y la Fundación Barraquer, con la que colabora habitualmente.

The Missing Peace, Artist Consider The Dalai Lama, fue una exposición internacional que contó con figuras de la talla de Marina Abramovic, Bill Viola, Anish Kapoor, Laurie Anderson, Richard Avedon y Chuck Close, y la obra de Salustiano Reencarnación fue seleccionada como imagen oficial de su gira mundial. Esta obra ha sido muy elogiada por personalidades internacionales de la relevancia del propio Dalai Lama, la actriz Sharon Stone o los cineastas David Lynch y Oliver Stone.

Salustiano es consciente de que una mayor presencia en mercados internacionales constituye el único medio de abrir un recorrido de éxito sólido y sostenible para su trayectoria artística. En este sentido, el artista ha caminado un largo y solitario camino para posicionar su obra en los cinco continentes. En palabras de Salustiano "la presencia internacional ha sido el resultado de un largo proceso, no sólo estético o artístico, también económico, cultural y educativo". Por todo ello, Salustiano constituye un excelente ejemplo a seguir de como la innovación rompedora y la reinvención continua pueden ser, aún en el mundo del arte contemporáneo, elementos decisivos para triunfar en un momento dominado por la incertidumbre.