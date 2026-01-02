Las obras de transformación del entorno del Casino de la Exposición y del Lope de Vega se prolongarán hasta 2027

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en colaboración con Emasesa y el área de Arbolado, Parques y Jardines, ha sacado a licitación por 6.344.565,05 euros las obras del proyecto de reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los Pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina. Con esta actuación, que tendrá una duración estimada de 13 meses, el Consistorio transformará una superficie de más de 68.400 m² para recuperar este espacio histórico degradado y devolverlo al uso ciudadano.

Este cronograma de obras implica que la transformación del entorno del Lope del Vega y del Casino se acabará en 2027, es decir, después de la reapertura prevista del Teatro Lope de Vega en 2026.

La reforma incluye nuevos árboles, zonas peatonales, verdes y de sombra, nuevos bancos y fuentes de agua potable. Este ambicioso proyecto prevé la modernización y mejora integral de espacios urbanos de gran valor histórico y cultural, en el marco de la estrategia municipal de impulso del patrimonio urbano y mejora de la calidad de vida de los sevillanos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que esta actuación “permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios urbanos e históricos más emblemáticos de la ciudad, íntimamente ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929, tras décadas de abandono”.

Prioridad al peatón

El espacio interior se reordenará con nuevos recorridos peatonales más amplios, zonas estanciales, áreas de sombra y una mejora integral de los jardines, recuperando y poniendo en valor elementos históricos hoy degradados. Se reforzará la vegetación existente y se incorporará nuevo arbolado, contribuyendo a un entorno más verde, sostenible y confortable frente al calor.

El proyecto contempla una intervención integral que da prioridad al peatón, mejora la accesibilidad y refuerza la calidad paisajística del entorno, respetando el enorme valor patrimonial de este conjunto monumental. Además, se mejorarán los accesos al Teatro Lope de Vega y al Casino de la Exposición, haciéndolos más visibles y accesibles, recuperando el adoquín de Gerena, y se generarán espacios preparados para actividades culturales al aire libre, reforzando el carácter cultural y ciudadano de este enclave.

En las avenidas de Chile, Uruguay y Perú se implantará la plataforma única con islas tapizantes verdes a ambos lados, dejando un eje central peatonal con acceso a tráfico restringido.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo destaca también la ampliación de los acerados en las calles La Rábida y Palos de la Frontera, una medida largamente demandada que permitirá ganar espacio para los peatones, mejorar la seguridad vial y dignificar el acceso a este enclave cultural y turístico. Además, se ejecutarán los alcorques necesarios para el arbolado existente y el nuevo.

Demolición de las caracolas de 1990 para construir un auditorio

Uno de los hitos más visibles de la obra será la demolición de los edificios prefabricados, conocidos como las "caracolas", instalados provisionalmente en 1990 para la Facultad de Derecho y que, décadas después, seguían en pie. En su lugar, la ciudad ganará un nuevo auditorio al aire libre, equipado con escenario y gradas revestidas de mármol blanco, diseñado para acoger actividades culturales y de ocio.

“Esta reordenación es una mejora imprescindible para Sevilla. Estamos hablando de un espacio único, cargado de historia y de significado para los sevillanos, que necesitaba una intervención valiente, respetuosa y pensada para las personas”, recalca Sanz.

Recuperar elementos protegidos

Este proyecto recuperará los elementos protegidos que habían caído en el olvido como la Glorieta de Perú, que recuperará su trazado original y se restaurarán las columnas y esculturas alegóricas que la delimitan; la antigua alberca de los jardines de Montpensier, actualmente deteriorada por las raíces de los árboles, que será rehabilitada y puesta en valor como lámina de agua con sistema de regeneración natural y la mejora de los cerramientos de la calle Rábida y Palos de la Frontera para garantizar la seguridad y conservación del recinto.

El proyecto incluye también la renovación de las redes de saneamiento y alumbrado público, instalando tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna en la zona.

Más de 120 nuevos árboles

Para llevar a cabo esta compleja propuesta, se propone la reordenación de las especies arbóreas existentes y la plantación de nuevas especies que llevará a cabo el área de Parques y Jardines.

Se dotará la zona con 126 nuevos árboles que complementarán a los actuales (jacarandas, orquídeas, palmeras, acacias…). Además de crearán nuevas zonas arbustivas, tapizantes y herbáceas; un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas, ubicado en la parte trasera de la Madrina.

Mejora del mobiliario urbano

Se plantea a lo largo de todo este entorno instalar 20 nuevos bancos (de 1,75 metros), que estarán ubicados en zonas estratégicas de paso, para el descanso o contemplar el paisaje; además se instalarán cinco fuentes de agua potable; varios módulos de aparca-bicicletas y se dotará la zona de nuevas papeleras.

Se colocarán marmolillos de material reciclado a fin de proteger del acceso de vehículos a través de los rebajes en los pasos de peatones, siempre respetando el itinerario peatonal accesible.