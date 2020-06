El ocio nocturno 'desescala' en Sevilla con las terrazas de verano y el baile al aire libre

El puente del Corpus está coincidiendo en Sevilla con el estreno de la fase 3 de la desescalada. Dos factores que, sumados, han dado como resultado un aumento de la actividad de ocio nocturno de Sevilla. A pesar de las limitaciones de aforo o la prohibición de bailar, muchos locales se han llenado de público para disfrutar de la festividad.

No obstante, las discotecas que tienen permiso para abrir son las que están al aire libre. Se pueden sumar a las terrazas nocturnas ya abiertas hace días de, por ejemplo, el Parque de María Luisa o el Paseo Colón. Pero aún no parecen hacerlo. La discoteca Rosso, perteneciente a la popular sala Antique, no ha ejercido por el momento el derecho de apertura.

Tampoco lo ha podido hacer la discoteca Casino, que fue clausurada la pasada semana por abrir teniendo licencia de sala de fiestas durante la fase 2. Aunque cumplía estrictamente con los protocolos sanitarios y de seguridad, tuvo que interrumpir su actividad y espera volver a retomarla pronto apostando por las cenas y las copas en una pista de baile repleta de mesas y espacios reservados.

Las discotecas de interior tendrán que esperar

La Junta de Andalucía está siendo más restrictiva con las discotecas de interior de lo que inicialmente iba a serlo, pues se les permitía abrir desde el lunes en toda la comunidad. Según ha detallado el consejero de Presidencia y Portavoz, Elías Bendodo, los informes sanitarios no aconsejan abrir estos establecimientos, aunque la Administración regional haya hecho una excepción con las terrazas de verano.

Esta decisión se articulará a través de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal, pero es sólo una de las normas que el Ejecutivo andaluz va aprobar en los próximos días para regular el funcionamiento de la nueva normalidad, que empezará el 21 de junio.

A ello se le suma que el coronavirus truncó por completo el tramo final de su temporada, ya que todas las discotecas de Sevilla tuvieron que cerrar a mediados de marzo a causa del coronavirus. Tres meses después y con el verano aproximándose, muchos empresarios de la noche sevillana prefieren esperar al próximo curso. Es decir, al otoño de 2020, cuando esperan reabrir sus locales de la capital andaluza.