Oh My Cat, el salón solidario de Sevilla en el que puedes tomar un café entre gatos en adopción

Oh my cat!

Miles de gatos sin esterilizar sobreviven en las calles de nuestro país. Asociaciones como Ghato Verde hacen una labor incansable para controlarlos y rescatarlos, gestionando en la actualidad unos doscientos felinos. Esta actividad solidaria se sustenta del apoyo de los voluntarios y las donaciones que llegan al proyecto, donde cada pequeña aportación cuenta y ayuda a alimentar y cuidar a estos animales.

Uno de los espacios de la asociación es Oh My cat, un salón de Sevilla en el que las personas pueden disfrutar de un agradable rato mientras toman un café en la compañía de gatos rescatados y, "si surge el amor", animarse a adoptar. Eladia, cofundadora del proyecto, nos ha dedicado un tiempo dentro del propio salón para presentarnos esta bonita idea.

Pregunta.¿Cómo surgió la idea de Oh My Cat?

Respuesta.El proyecto empieza porque cuidamos las colonias de Las Pajanosas, en una urbanización que se llama Hato Verde. Allí estamos controlando, esterilizando, alimentando... Cosa que el Ayuntamiento no hacía. Empezamos con este proyecto en 2018, con gatos que abandonaban en la urbanización o camadas que nacían antes de poder esterilizar a los animales, gatos que tengan alguna enfermedad etc. Entonces, no teníamos más recursos que las casas de acogida.

P.¿Desde cuándo lleva abierto Oh My Cat?

R.Empezamos en mayo de 2023, así que llevamos un año y unos tres meses. en este tiempo hemos dado ya 22 gatos adultos en adopción. Así que por nuestra parte está siendo éxito, porque muchas de estas adopciones nos parecían imposibles.

P.¿Qué tipo de gatos se adoptan más y cuáles lo tienen más complicado?

R.Los que más gustan normalmente son de pelo largo, blancos y naranjas o blancos y negros. Y por desgracia, los que menos se adoptan son los atigrados y los negros. en adoptar a Erik, por ejemplo, han tardado once meses en adoptarlo y nunca habían preguntado por él, siendo un gato sociable , cariñoso, que se acercaba a la gente... Yo creo que hay que darle una oportunidad a los atigrados y a los negros. Los negros tienen, además, esa fama de mala suerte que sabemos que es una tontería.

P.¿Cómo se adaptan los gatos cuando llegan?

R.Los gatos que llegan al local ya son gatos sanos: están desparasitados, vacunados etc. La cuarentena la pasan en casas de acogida y después de eso, se testan, desparasitan, vacunan y llegan al salón. Hay que entender que son territoriales, entonces cuando llega uno nuevo es una competencia, con lo cual el nuevo va a la sala de adaptación, donde pasa una semana o diez días. En estos días se intercambian camas, areneros... Así van cogiendo información a través del olor y empiezan a tolerarse.

P.¿Cómo se puede apoyar el proyecto?

R.No hace falta adoptar, solamente con venir con una donación de cinco euros ya se puede colaborar con el mantenimiento del local y cuidado de los gatos. También siguiéndonos en redes y difundiendo los casos. No todo tiene que ser económico. Más que nada es venir a informarse de qué son las colonias de gatos, cómo son los felinos y su comportamiento.

P.¿Cómo es el proceso de adopción?

R.El proceso comienza con un cuestionario para conocer el nuevo hogar: si hay animales, niños etc. Hacemos una entrevista personal para ver qué animal puede venirle mejor y adaptarse. El adoptante se hace cargo de la última factura del gato, simplemente. Y ya en la entrega se hace un contrato de adpción en el que el adoptante se hace cargo del gato y que, en caso de no poder encargarse del animal, contacten antes con la asociación por si tiene que volver a nosotras.