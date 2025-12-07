El okupa de la Gavidia intentó matar a un cartero hace seis años

El okupa de la Gavidia, actualmente en prisión por apuñalar al dueño del piso en el que residía, ya intentó matar hace seis años a un cartero. Golpeó al funcionario de Correos con un martillo tipo machota en la cabeza, causándole lesiones graves. Por esta agresión, el okupa aceptó una pena de dos años de cárcel y el pago de una indemnización al cartero de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que nunca llegó a pagar. Sólo abonó 50 euros, pues es insolvente. Con esta conformidad, eludió el ingreso en prisión, ya que se le suspendió la pena privativad de libertad con la condición de que no volviera a delinquir. Así lo aseguraron a este periódico fuentes judiciales.

La agresión al cartero ocurrió también en la plaza de la Gavidia el 7 de junio de 2019. El trabajador de Correos era el encargado de repartir la paquetería por el centro. Estacionó su furgoneta de reparto frente a la Consejería de Justicia de la Junta. Allí fue atacado por la espalda por el okupa, que le golpeó reiteradamente con el martillo. El agresor y la víctima se conocían de un altercado ocurrido un año antes en la confluencia de las calles Santas Patronas y Cristóbal Morales, si bien en aquella ocasión el trabajador no resultó herido. El okupa sí le sacó el martillo para reprocharle que hubiera aparcado su vehículo en una determinada zona de la calle.

El cartero salvó la vida porque el okupa le golpeó en la frente y no en la sien, y gracias a la intervención de varios viandantes que lograron contener al agresor y separarlo de la víctima. Éste se marchó a pie del lugar y no llegó a ser detenido. Sin embargo, se presentó en comisaría con un parte de lesiones asegurando que había sido el cartero el que le había atacado a él. La Policía, basándose en los testimonios de las personas que intervinieron, desmontó esta versión y finalmente el okupa terminó aceptando la condena de dos años.

Tres testigos coincidieron en que vieron cómo el okupa golpeaba con la machota a la víctima. Durante la instrucción de la causa, el okupa recurrió su procesamiento alegando indefensión, pero este recurso fue tumbado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

El cartero tuvo que ser operado por la fractura del acromio, un hueso del hombro, donde el agresor también le dio un martillazo. También tenía hematomas y laceraciones por todo el cuerpo, erosiones y una herida sangrante en el codo. Las lesiones que sufrió le mantuvieron de baja más de 150 días. Tuvo que ser atendido por una ambulancia y trasladado al hospital. El martillo, con restos de sangre, fue recogido por la Policía del suelo.

El incidente anterior de la calle Santas Patronas no fue denunciado por ninguna de las partes, aunque se conoció a raíz de la segunda agresión en la Gavidia. En aquella ocasión, el cartero aparcó su furgoneta en la puerta de una casa en la que se encontraba el okupa, que salió exigiendo al empleado que retirara el vehículo y sacó el martillo, dando golpes con él al aire de forma amenazadora. Después, cogió por el cuello al funcionario, aunque éste consiguió librarse y siguió su camino y su jornada laboral sin mayores contratiempos.

En julio de 2023, el juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla dictó un auto por el que se revocaba la suspensión de la pena privativa de libertad, ya que el okupa fue condenado en diciembre de 2022 por un delito contra la seguridad vial. En dicho auto, al que ha tenido acceso este periódico mediante fuentes judiciales, consta que el agresor sólo abonó 50 euros de los 20.000 que se comprometió a pagar al cartero.

Este mismo agresor es la persona que el pasado miércoles 26 de noviembre apuñaló al dueño de la casa en la que residía y a otra persona más en la plaza de la Gavidia. Esta agresión tuvo lugar sobre las seis y media de la tarde, después de que el propietario de la vivienda acudiera a la misma en compañía de su abogado y de un amigo, probablemente con la intención de reclamar al okupa que abandonara el piso. Éste, sin embargo, atacó con una navaja a las personas que allí estaban. El propietario recibió al menos una cuchillada en el cuello y resultó herido grave.

Varios testigos relataron a este periódico que vieron a este hombre caminar sangrando abundantemente por el cuello por la calle San Juan de Ávila, hasta caer después al suelo en la Gavidia. Al menos tres personas llamaron al 112 para alertar de este incidente, que se produjo con la plaza llena de personas, muchas de ellas menores que acababan de salir de las extraescolares en el colegio de las Esclavas, situado a escasos metros del lugar de los hechos.

El sospechoso también apuñaló a la persona que iba con el dueño de la casa. El propietario fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío y el acompañante al Macarena, con lesiones menos graves que las de su amigo. La Policía Nacional detuvo al presunto autor del doble apuñalamiento horas después. El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, acordó el sábado 28 de noviembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del apuñalamiento de estas dos personas en la plaza de la Gavidia. Al sospechoso se le investiga como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves con instrumento peligroso, según indicaron a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).