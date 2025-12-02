Ingresa en prisión el okupa de la Gavidia por apuñalar al dueño del piso en el que vivía

El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, acordó el sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del apuñalamiento de dos personas en la plaza de la Gavidia. Al sospechoso se le investiga como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves con instrumento peligroso, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 26 de noviembre en la plaza de la Gavidia. El presunto autor de las puñaladas es un okupa que reside en un piso de esta céntrica zona. Ese día, el dueño de la vivienda se presentó en la misma en compañía de su abogado y otra persona, con la intención de que el okupa abandonara el piso o al menos de llegar a algún tipo de acuerdo para que pusiera fin a la ocupación.

El okupa atacó presuntamente al dueño de la vivienda con un arma blanca. Le alcanzó en el cuello, donde le hizo un profundo corte que le provocó una hemorragia. Salió del bloque sangrando abundantemente. Tuvo que ser trasladado al hospital Virgen del Rocío, donde ingresó en estado grave. También hirió a uno de los acompañantes. El presunto agresor fue detenido horas después.