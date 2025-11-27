Detenido un ocupa de Sevilla por apuñalar al dueño de la vivienda

La Policía Nacional ha detenido a un ocupa de Sevilla por apuñalar y herir de gravedad al propietario de la vivienda en la que éste se encontraba. La agresión se produjo la tarde del miércoles en la plaza de la Gavidia, en el centro de la capital andaluza. El dueño del piso recibió al menos una puñalada en el cuello y fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío. Otra persona, que sería un amigo del propietario, también recibió otra puñalada, aunque sus lesiones no son tan graves.

El suceso ocurrió sobre las seis y media de la tarde, una hora a la que la plaza de la Gavidia estaba repleta de personas, muchas de ellas menores de edad que habían salido poco antes del cercano colegio de las Esclavas. Numerosos testigos vieron a los dos heridos sangrando, uno de ellos abundantemente por el cuello, que se dirigían primero hacia la calle San Juan de Ávila y luego de nuevo a la Gavidia.

El teléfono de emergencias de la Junta 112 recibió hasta tres llamadas ciudadanas alertando de la reyerta. La Policía Nacional y la Policía Local acudieron al lugar de los hechos, así como los servicios de emergencias sanitarias del 061, que atendieron in situ a las víctimas y las trasladaron a distintos hospitales de la capital andaluza. La Policía detuvo horas después al presunto autor de la agresión y confirmó que ésta estaba relacionada con una vivienda ocupada.

El presunto agresor permanece en dependencias policiales, mientras que la Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo se desencadenaron los hechos. Las primeras hipótesis apuntan a que el propietario de la vivienda habría acudido en compañía de otras personas al piso para tratar de alcanzar una solución con el ocupa, que habría reaccionado de forma violenta atacando al dueño y uno de sus acompañantes con un arma blanca.