Dos heridos en una pelea a navajazos en la plaza de la Gavidia

Dos personas han resultado heridas por arma blanca la tarde de este miércoles en una pelea ocurrida en la plaza de la Gavidia. Uno de los heridos ha recibido al menos dos puñaladas, una de ellas en el cuello, lo que le ha provocado un sangrado abundante. Los heridos han sido atendidos in situ por una dotación del servicio de emergencias sanitarias 061 y luego trasladados a distintos hospitales. La Policía Nacional y Local acudieron al lugar de los hechos y mantienen abierta una investigación sobre el suceso.

La pelea ocurrió a las seis y media de la tarde. A esa hora, el teléfono de emergencias de la Junta, el 112, recibió tres llamadas de ciudadanos que habían presenciado la pelea. La primera hablaba de dos heridos, uno de ellos apuñalado en el cuello, entre las plazas de la Concordia y la Gavidia. Instantes después, otra persona llamó alertando de dos personas heridas en la calle San Juan de Ávila. El tercer alertante comunicaba que había habido un altercado con al menos un herido en el cuello en la plaza de la Gavidia, donde un hombre estaba sangrando por el cuello y estaba en el suelo.

El 112 activó a la Policía Local, la Policía Nacional y el servicio de emergencias sanitarias 061. No ha trascendido el motivo de la pelea, que se produjo en un momento en el que había numerosas personas en la zona, y también niños pequeños. Una mujer que presenció los hechos, que iba con sus hijos, explicó a este periódico que vio al herido más grave sangrando abundantemente por el cuello y dejando un reguero de sangre por toda la calle San Juan de Ávila, que es la que conecta la plaza de la Gavidia con Virgen de los Buenos Libros.

A esa hora es muy habitual que haya niños en esta zona, pues es poco después de la salida del colegio de las Esclavas, que se encuentra muy cerca del lugar en el que ocurrió la pelea. El herido más grave fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío y el otro al Macarena.