El cadáver del hombre arrastrado bajo un coche en Sevilla sigue sin identificar

El cadáver del hombre que fue arrastrado en los bajos de un coche en Sevilla sigue sin identificar, nueve días después del accidente. La Policía Local mantiene abierta una investigación sobre el siniestro y no ha podido saber aún quién es la víctima, a pesar de las múltiples gestiones y pruebas que se le han practicado al cadáver. En las tareas para intentar ponerle nombre al fallecido han participado también los especialistas del departamento de Científica de la Policía Nacional, pero por el momento todo este esfuerzo no ha dado resultados.

Al cadáver se le hizo la necrorreseña, prueba que consiste en la toma de huellas dactilares para su identificación posterior. Pero las huellas no coinciden con las de ninguna persona que conste en las bases de datos de España. Una de las teorías que manejan los investigadores es que se trate de un ciudadano extranjero, de algún país miembro de la Unión Europea y que haya entrado libremente en España, haciendo uso de su libertad de movivimientos por toda la comunidad. Es una persona caucásica de mediana edad.

Una de las hipótesis apuntadas desde el primer momento es que se trataba de una persona sin hogar. La Policía Local ha hecho gestiones con los distintos albergues y centros sociales para tratar de identificar el cadáver, pero todas estas labores han sido sin éxito. Nadie ha reclamado el cuerpo, ni tampoco hay ninguna denuncia por desaparición en vigor en la que la persona desaparecida coincida con la descripción del hombre que fue atropellado.

Nueve días después del accidente, sigue siendo un misterio quién es la persona que murió en él mismo. El cadáver presenta un estado muy deficiente, con unas lesiones muy graves tras haber sido arrastrado en los bajos de un vehículo a lo largo de más de cinco kilómetros. Los hechos ocurrieron el día 17 de noviembre, sobre las ocho de la mañana. Sobre el accidente sí está más o menos claro cómo se produjo, pues la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de control de tráfico que el Ayuntamiento de Sevilla tiene en la calle Torneo.

Según fuentes del caso, en una de las grabaciones de esta cámara aparece el hombre deambulando por la calzada, dando tumbos y cayendo finalmente en mitad de la calle, donde quedó tumbado, aparentemente inconsciente. En ese momento llovía con fuerza sobre Sevilla y todavía no había amanecido. Un coche que salía de un garaje de la calle Lumbreras atropelló al hombre, sin que la conductora del vehículo se percatara de que había pasado por encima de una persona. El peatón quedó atrapado en los bajos del vehículo, probablemente porque se enganchara alguna pieza del coche con la ropa de la víctima.

El coche, un Toyota Yaris, siguió la marcha por la calle Torneo. La conductora se dirigió al apeadero de San Bernardo, donde dejó a un familiar que iba también en el coche. Unos metros más adelante, en el cruce de San Francisco Javier y Ramón Cajal, un ciudadano le avisó de que llevaba algo colgando del vehículo. Al bajarse, se percató de que era el cuerpo de un hombre. Había recorrido más de cinco kilómetros arrastrando al peatón. Los Bomberos rescataron el cuerpo, que fue trasladado primero a una ambulancia del departamento y ahí examinado por una forense.

Después, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicó la autopsia. El cuerpo permanece en estas dependencias, a la espera de que alguien lo reclame o el juez autorice la exhumación.