Ouigo empezará a operar el enlace directo Barcelona-Sevilla el 14 de diciembre

Un tren de OUIGO en una imagen de archivo

La compañía de ferrocarril de alta velocidad y bajo coste Ouigo comenzará a operar el enlace directo entre Barcelona y Sevilla el próximo 14 de diciembre, con paradas en Madrid, Zaragoza y Córdoba.

La operadora francesa, filial de la pública SNCF, sumará con este enlace seis frecuencias diarias entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid.

Así, amplía su oferta entre Sevilla y Madrid en dos frecuencias diarias respecto a enero de 2025, cuando comenzó a operar en la ruta con tres servicios de ida y vuelta.

Los trenes desde Barcelona-Sants tendrán salida a las 07:35 horas, y, en sentido contrario, saldrán de Sevilla-Santa Justa a las 17:02 horas.

Ouigo pondrá este jueves a la venta los billetes para este nuevo servicio.