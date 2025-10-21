El Metro de Sevilla tardará 11 años en llegar a la Ciudad de la Justicia y 15 años al Hospital de Valme

El estudio informativo del tramo sur del Metro de Sevilla que se somete desde este miércoles hasta el 2 de diciembre a alegaciones ciudadanas contempla plazos muy prolongados para que este transporte preste servicio a la ciudad: 2036 y 2040.

La propuesta de la Junta es que el Metro llegue a Ciudad de la Justicia y Palmas Altas nada menos que en 2036, dentro de 11 años, y que en una segunda fase prevista en 2040 cubra los desplazamientos hasta el Hospital de Valme. Es decir, que la obra no culminará hasta 2040.

El plazo de alegaciones es de 30 días hábiles a contar desde este miércoles 22 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2025.

La propuesta provisional de la Junta de Andalucía para la línea 3 del Metro de Sevilla en su tramo sur del Prado al Hospital de Valme contempla 12 estaciones: subterráneas desde la Borbolla y la Palmera hasta el barrio de Los Bermejales y en superficie desde que sale de este barrio hacia Palmas Altas y por el bulevar de Bellavista hasta el centro hospitalario.