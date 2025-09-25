La consejería de Justicia espera y reclama que el Metro de Sevilla llegue a la Ciudad judicial en 2030

Visita del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, con las autoridades judiciales de Sevilla, al edificio B de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado este viernes que su consejería desea y ha pedido a Fomento de la Junta que acelere el Metro de Sevilla para que llegue a la Ciudad de la Justicia en el año 2030. "Son los datos con los trabaja la consejería de Fomento. Nos parece que son bastante razonables. En el tramo norte (de la línea 3 del Metro) están cuadrando bien los plazos. Creemos que es factible que se pueda cumplir el objetivo de estar en 2030", ha declarado Nieto sobre si su consejería piensa que el tramo sur de la línea 3 del Metro estará listo en esa fecha, en respuesta a la pregunta formulada por este periódico.

Nieto espera que la parada del Metro en la Ciudad de la Justicia entre en servicio dos años después de la implantación de todos los juzgados sevillanos en 2028.

Hay más iniciativas para mejorar la movilidad del personal de Justicia a esta nueva sede. Ante el inminente traslado de los Juzgados de Primera Instancia a la nueva sede judicial de Palmas Altas (a finales de octubre comienza la mudanza que culminrá en noviembre de este año), el consejero expuso estas soluciones.

Por un lado está previsto que se amplíe el servicio actual de autobús urbano que presta Tussam.

Además, el personal judicial también tendrá un "transporte especifico" para los traslados a Palmas Altas. Asimismo se están ejecutando obras en calles para mejorar el acceso.

Por último, Justicia ha pedido al Puerto de Sevilla que estudie si la via de mercancías que bordea la parcela de la Ciudad de la Justicia puede usarse para ofrecer un servicio de tren a usuarios y personal.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha realizado este jueves una visita con las autoridades judiciales de Sevilla al edificio B de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas tras finalizar las obras de adaptación para albergar en breve los juzgados de Primera Instancia de la capital.