Se hacen pasar por trabajadores se servicios sociales para desvalijar a un matrimonio anciano en la Macarena

Un matrimonio de ancianos de la Macarena ha denunciado ante la Policía Nacional un robo que han sufrido recientemente en su domicilio, donde una mujer que se hizo pasar por trabajadora del Ayuntamiento de Sevilla, en concreto de los servicios sociales, los distrajo mientras que un cómplice desvalijaba la casa y se llevaba objetos de valor del domicilio.

En la denuncia, el matrimonio asegura que el robo se remonta al pasado lunes, 20 de octubre, sobre las cuatro de la tarde cuando una mujer llamó al porterillo de la vivienda preguntando por un supuesto familiar de otro piso, por lo que le abrieron la puerta. Sin embargo, momentos después una mujer joven, de entre 25 y 30 años, se presentó en la puerta de su vivienda. La mujer, que llevaba la cara "muy tapada" con una mascarilla de color verde, se presentó como "trabajadora social" del Ayuntamiento de Sevilla, por lo que el matrimonio accedió a que entrara en su vivienda, sentándose en una silla del salón.

La mujer se negó en todo momento a quitarse la mascarilla, alegando que era una medida de "protección" para el matrimonio de ancianos. Y comenzó su discurso tratando de embaucar a la pareja, sin dejar prácticamente que los ancianos hablarán. Les dijo que el salón se encontraba muy oscuro y se levantó con la intención de abrir la ventana, algo que los propietarios de la vivienda evitaron.

Según la denuncia, la falsa trabajadora municipal les comentó que los servicios del Ayuntamiento "eran gratuitos y que ya había asistido a varios vecinos el barrio, obligándoles a que les acompañara al cierre del salón para indicarles la ubicación de los pisos que ya había asistido", manteniéndose los tres durante varios minutos en ese emplazamiento de la vivienda. Poco después, volvió a repetir la misma maniobra, esta vez para indicarles otro de los pisos que ya había atendido en la parte opuesta a la anterior.

Cuando el matrimonio le pidió que se acreditara con alguna documentación oficial, la mujer les respondió que no era necesario, puesto que al día siguiente recibirían "una llamada telefónica o notificación donde les brindarían todos los tipos de servicio y ayudas a los que tienen derecho".

La denuncia relata como esta falsa trabajadora social, en un momento dado, comienza a tener "prisa" por marcharse del domicilio, a pesar de que no había ningún motivo aparente para esta actitud y alegando que tenía que continuar con otra visita en otro piso del barrio, en la misma esquina de la calle en la que se encontraban. Según el matrimonio, la mujer visitó posteriormente a otro matrimonio, conocido de los denunciantes, donde actuó de la misma forma.

No fue hasta varias horas después, en concreto, sobre las 20:30 horas, cuando el matrimonio descubrió que les habían robado. Al entrar en el dormitorio, comprobaron cómo había cierto desorden y al mirar con más detenimiento se percataron de que habían manipulado el armario y habían sustraído del interior una serie de joyas de gran valor, entre ellos un reloj de oro, varios anillos de oro, pendientes con corales y perlas, y una cadena con una Cruz de Caravaca, también de oro.

Una segunda persona encargada del robo

El matrimonio ha explicado en su denuncia ante la Policía que sospecha que la sustracción de estos objetos fue llevada a cabo por una segunda persona, que estaría con la falsa trabajadora del ayuntamiento de Sevilla y que accedió al domicilio mientras la mujer estuvo entreteniéndolos, ya que "la puerta de entrada al domicilio la dejó encajada cuando entró esta mujer", cosa que suele ocurrir en determinados bloques de viviendas donde los vecinos tienen mucha confianza y se conocen de toda la vida, algo que no obstante favorece la actuación de este tipo de delincuentes que se aprovechan en muchos casos del exceso de confianza de las personas mayores.

Tras descubrir el robo de las joyas, el matrimonio avisó a la Policía, que les informó de que enviarían un equipo de Policía Científica para tratar de buscar huellas del ladrón. La Policía está actualmente tratando de esclarecer las circunstancias que rodean este robo, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención.

El abogado Salvador Pérez Piña, que representa a este matrimonio, ha mostrado el "malestar, la tristeza y la desazón" por lo ocurrido, dado que se trata de "personas vulnerables, a las que les han robado una parte de sus recuerdos". El letrado ha denunciado "la injusticia y la impotencia" ante este tipo de delitos que tienen como objetivo a los mayores, y ha reflexionado sobre qué habría ocurrido si el matrimonio "hubiera visto al ladrón". "No sabemos lo que podría haber pasado, porque todos tenemos en mente el caso de la ludópata que mató a una mujer por 400 euros. Afortunadamente no pasó nada de milagro, pero importante que se conozca que se están produciendo estos robos en Sevilla, para que no vuelva a suceder en futuras ocasiones y sobre todo con la cantidad de personas mayores que hay, que no tengan que padecer lo que han pasado estas personas", ha concluido.