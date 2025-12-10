Patrimonio autoriza restauraciones en las parroquias trianeras de Santa Ana y San Jacinto

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha dado cuenta este miércoles de cinco expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de la provincia.

Entre las actuaciones, destaca la restauración de la pintura sobre tabla de la Virgen de la Rosa, de Alejo Fernández. Integrada en el retablo barroco del trascoro de la parroquia de Santa Ana, en Triana, es uno de los "lienzos más señalados de la pintura sevillana del primer Renacimiento", entre 1525/30. Patrimonio ha considerado suficiente el proyecto presentado para el tratamiento de la pintura, pero solicita partir de la documentación generada tras la restauración de 1978.

La consejería ha indicado que la intervención requiere de un desmontaje previo. Por ello, gran parte de los tratamientos deberán ajustarse a la realidad que se encuentre tras el desmontaje y estudio en profundidad de la obra y la restauración del 78. De esta forma, "queda abierta la posibilidad de que se precise una actuación de cierta entidad en el retablo del que la pintura forma parte, puesto que hay que extraerla del mismo y adecuar su montaje y elementos de enmarque, por lo que puede ser necesario intervenir de alguna manera en el muro".

Santos Dominicos

En Sevilla capital, también se ha autorizado la intervención en la serie pictórica Santos Dominicos, de la Parroquia de San Jacinto, también en Triana. La serie se compone de ocho pinturas sobre lienzo y diez cartelas murales realizadas por el pintor sevillano Vicente Alanís (1730/1807). El proyecto de conservación presentado es suficiente en el análisis y diagnóstico de las patologías, conforme con la práctica de la restauración de pinturas al óleo sobre lienzo y pintura mural de similares características. Es correcto en cuanto a criterios, materiales, técnicas y procedimientos.

También en la capital se ha aprobado el proyecto básico de ejecución para la consolidación de la fachada de la Hemeroteca Municipal, sin visar, con la condición de que se proponga otra solución para la impermeabilización de elementos de coronación, que permita la transpiración de la piedra, dados los riesgos de deterioro en estas áreas que presenta la chapa de zinc propuesta en el proyecto.

Además, la Comisión recomienda llevar a cabo un tratamiento unitario de la fachada, más allá del área correspondiente a la hemeroteca, dada la continuidad que presenta este elemento desde un entendimiento del edificio completo, en aras de una percepción exterior coherente con sus valores patrimoniales.

En Écija

En la provincia, la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado luz verde al proyecto de conservación del retablo del sagrario de la Parroquia de Santiago el Mayor, en Écija. Esta obra presenta una iconografía centrada en el misterio eucarístico, conforme con los principios doctrinales de la época y la sensibilidad devocional del siglo XVIII. Su arquitectura clásica enmarca un relieve central que describe la Cena de Pascua del Señor, imagen fundacional de la Eucaristía.

Al lado de este relieve aparecen dos esculturas, la Inmaculada y Santa Apolonia. Culminan el retablo las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. Sobre éstas un pabellón de telas encoladas.

En Lora del Río

Por último, Patrimonio ha considerado favorable el proyecto de conservación y restauración del retablo mayor de la Ermita de Nuestra Señora de Setefilla, en Lora del Río. El mismo planteamiento fue ya presentado en 2023 con el visto bueno de la comisión.

El plan de actuación será ampliado con los exámenes y análisis correspondientes durante la intervención, que se prevé realizar in situ, aunque "no se descarta para su mejor tratamiento el desmontaje de algunas piezas sueltas o en peligro de desprendimiento".

Este retablo, del primer tercio del XVIII, realizado en madera tallada dorada y policromada, está instalado sobre un zócalo de azulejos y frontal de altar de mármol, consta de banco, cuerpo principal con tres calles articuladas por dos columnas salomónicas al extremo y dos estípites entre las calles.