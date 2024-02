¿Qué estará permitido y qué no en las despedidas de soltero en Sevilla?

El turismo en Sevilla se ha ido incrementando mucho a lo largo de los años, cada vez son más las personas que ven en la capital hispalense el destino para disfrutar de unos días de descanso y conocer todos los rincones de la ciudad. Con este aumento de turismo, también se han incrementado el grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, que acuden a Sevilla para celebrar las famosísimas despedidas de soltero o soltera. En principio, este tipo de turismo no debería tener nada malo, porque son grupos normalmente reducidos de amigos que vienen a pasarlo bien.

La realidad es diferente y es que las despedidas de soltero han derivado en un espectáculo que en ocasiones es difícil de ver y tener cerca debido a las actitudes y comportamientos de estos grupos de solteros que acuden a pasar unos días en Sevilla. Los disfraces, megáfonos y demás elementos interrumpen y molestan tanto a los locales como a los visitantes que practican otro tipo de turismo, más civilizado y menos excéntrico.

Desde finales del pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cambiar la normativa e intentar regularizar un poco el comportamiento de esos grupos que acuden a la ciudad a despedir la soltería de alguno de ellos. La ordenanza municipal pone de manifiesto algunas de las nuevas prohibiciones que se aplicarán.

Se prohíbe asimismo transitar o permanecer en la vía pública o espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior, con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos/as o elementos de carácter sexual. Aquellas personas que incumplan esta medida tendrá una multa que podrá ir desde los 750 y los 1.500 euros.

Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racistas, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, o burlas. Será sancionada con multa de 750 a 1.500 euros.

Estas son las principales novedades con respecto a la normativa que se va aplicar, aunque se pretende que los turistas sean más respetuosos con la ciudad y sus habitantes, no se habla de que éstos no puedan utilizar altavoces, como en muchas ocasiones sucede. Un elemento que perturba mucho a los ciudadanos que viven en el centro y que ven cómo sus tardes son amenizadas por este tipo de grupos, sin permitirles descansar, en ocasiones también esto sucede por la noche, haciendo imposible conciliar el sueño. Por el momento los disfraces podrán llevarse siempre y cuando no sean obscenos.