Coto a las despedidas de soltero en Sevilla: hasta 750 euros de multa por ir en ropa interior

Con los votos del Partido Popular y Vox, el Pleno municipal ha sacado adelante la aprobación del artículo 12 de la Ordenanza de Medidas para el Fomento y la Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla de manera que, a partir de ahora, la Policía Local podrán multar con hasta 750 euros a aquellos que "transiten o permanezcan en la vía pública o espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior; con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos o elementos de carácter sexual". La modificación de la ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP, que será en unos días.

El PSOE y la confluencia Con Podemos-IU han rechazado esta modificación por considerar que tiene una "redacción ambigua" y una interpretación "abierta", al tiempo que se fijan infracciones administrativas por "algo que no es delito" en el Código Penal. "Me preocupa este retroceso de 40 años", ha apuntado el concejal socialista Juan Carlos Cabrera sobre el hecho de que el nuevo articulado intente definir "qué es ordinario o no lo es; qué es lo obsceno o no lo es". "¿Qué es ropa interior", ¿Pueden multar a alguien por ir con un culote?", se ha preguntado el concejal de IU Ismael Sánchez.

El edil de Con Podemos-IU ha sostenido que, con este cambio en la ordenanza, el gobierno municipal "quiere ganar una batalla ideológica" y ha acusado al equipo del 'popular' José Luis Sanz de "no creer en la libertad de expresión ni en la sátira". Sobre este particular, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha criticado a las fuerzas de izquierda por poner "excusas para no trabajar", aludiendo a que "no han presentado alegaciones", extremo que no es posible, como le ha hecho saber el edil Sánchez, ya que se alega a ordenanzas o proyectos completos, no a una modificación puntual de un artículo.

"¿Qué tiene que ver esta modificación con la moral? Son impresentables algunas de las despedidas que vemos por Sevilla. Son un desprecio a la ciudad y hay que poner orden", ha sostenido el delegado Flores en respuesta al socialista Cabrera, que ha defendido que las molestias que ocasionan esas despedidas, como el ruido, las puede combatir ya la Policía Local con otras ordenanzas e instrumentos.

Por parte de Vox, que ha logrado con su voto afirmativo que el equipo del alcalde José Luis Sanz saque adelante este punto en el Pleno, el concejal Gonzalo García de Polavieja ha reconocido que esta modificación "no es la solución perfecta" pero, a renglón seguido, ha afeado las críticas de los socialistas. "¿La alternativa cuál es, no hacer nada como el PSOE en los últimos ocho años"?, ha preguntado.