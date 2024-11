La pestaña de la app para denunciar los veladores ilegales sigue sin fecha

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón ha acusado al gobierno local de "vender como nueva" una app que ya ellos crearon en enero de 2021, a lo que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha respondido que la misma fue un "auténtico fracaso" y que el equipo de José Luis Sanz lo que ha hecho ha sido "invertir un 70% más de lo que ustedes invirtieron, actualizando la información y añadiendo más funcionalidades".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes, en la que De Aragón ha achacado al Ayuntamiento que "no tengan proyecto de ciudad", pero "además no es que no tengan proyectos, es que los proyectos socialistas se los apuntan y les cambian el nombre un poquito", ha espetado. En este sentido, el concejal socialista ha afirmado que "lo único que han hecho es cambiar el formato y anunciaron una novedad que era la posibilidad de denunciar los veladores ilegales a través de la sección de incidencias", sin embargo, "vemos que aún no está disponible, cuando usted dijo que estaría lista para el 1 de noviembre y luego para el 15 de noviembre, pero esta mañana todavía no estaba", ha señalado.

A este respecto, De la Rosa ha defendido que la tarjeta de veladores de la app "estará activa en estos días", ya que "hoy acaba el plazo para la renovación de veladores", por ello "no lo estamos haciendo", pero "se colgará en unos días porque el plazo acaba hoy", ha reiterado.

Asimismo, el delegado de Urbanismo ha insistido en que el Gobierno local ha realizado "un incremento de 154.396 euros", porque "esa transformación digital que usted presentó del 7 de enero del año 2021 fue un auténtico fracaso", ha aseverado, al tiempo que ha destacado que los trabajo que se han hecho han sido "dotar de mayor funcionalidad la app, así como mejorar los flujos de los procesos, integración de muchos más servicios del Ayuntamiento para que pudieran ser de utilidad para el ciudadano y un nuevo diseño más actual centrado en el usuario".

Por último, ha destacado que además de la nueva funcionalidad de los veladores, "se está trabajando en muchas más cosas que se irán sumando a esta nueva app, como en el diseño, en una tarjeta ciudadana del Parque de María Luisa, una tarjeta del empleado gestión feria y una tarjeta de empleado gestión de pintada", en definitiva, el equipo de Gobierno está trabajando para "haya una app real que una todas las áreas del Ayuntamiento y que sean de utilidad para el ciudadano", ha concluido De la Rosa.