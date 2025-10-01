Pintadas en la Facultad de Comunicación de la US con acusaciones de abusos sexuales

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) ha sido objeto estos últimos días de pintadas en las que acusan al centro académico de ser cómplice de presuntos abusos sexuales. Estos escritos ya han sido borrados de la fachada, pero se mantienen en las marquesinas de las paradas de autobuses cercanas y del propio parque de la Isla de la Cartuja. El decano de Comunicación, Luis Navarrete Cardero, atribuye este acto vandálico a un enfrentamiento entre estudiantes.

Ha sido motivo de conversación de los alumnos de la Facultad de Comunicación estos días. La semana empezaba en este centro de la Hispalense con pintadas en las fachadas en las que se acusaba a la facultad de ser cómplice de supuestos abusos sexuales. "FCOM, cómplice de abuso sexual". "FCOM, violadores". Son algunas de la frases que estampaban el exterior del edificio, situado en la Isla de la Cartuja, y en las marquesinas de Tussam y del parque tecnológico.

Horas después, el decanato de Comunicación informaba de que "se ha procedido a dar parte a las autoridades competentes y a interponer la correspondiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional", después de retirar las que afectaban a la facultad. Permanecen las de las marquesinas.

En manos de la Policía Judicial

El decano ha señalado a este periódico que dicho asunto se encuentra ya en manos de la Policía Judicial, que está investigando los hechos, los cuales vienen a sumarse a actos similares ocurridos el pasado curso en el centro. Por ahora, Luis Navarrete sólo puede detallar que las pintadas obedecen a un "enfrentamiento entre estudiantes".

En el comunicado, la facultad recuerda que dispone de un protocolo específico de actuación a través de la Comisión de Igualdad, órgano de referencia para canalizar cualquier situación relacionada con abusos y agresiones sexuales. También explica que la US cuenta con la Unidad para la Igualdad, cuya información y recursos están disponibles en el enlace https://igualdad.us.es/wpblog/.

"La Facultad de Comunicación reitera su firme compromiso con la convivencia, el respeto y la igualdad, valores fundamentales de nuestra institución", aseveran desde el centro de la Hispalense ante estas pintadas.

El caso más escandaloso en este aspecto que se ha sufrido en la US fue la denuncia de varias profesoras, a principios de la pasada década, contra el que fuera decano de la Facultad de Educación, Santiago Romero Granados, por abusos sexuales. Un asunto que llegó hasta el Tribunal Constitucional.