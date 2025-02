Pintadas en un instituto de Sevilla con denuncias de acoso escolar

Ha sido lo más comentado estos días por los miembros de la comunidad educativa del IES Picasso, en el barrio sevillano del Parque Alcosa. Los muros de este instituto público han aparecido recientemente vandalizados con pintadas en las que acusan al equipo directivo de “tapar” el acoso escolar. Desde los responsables del centro de enseñanzas medias se guarda silencio, mientras que desde las familias y alumnos se comenta el caso reciente de una alumna que, tras denunciar una situación de este tipo, tuvo que cambiarse de instituto, al cerrarse el protocolo abierto por dicha causa.

“No al acoso escolar”. “Tapáis el mensaje, igual que tapáis el acoso escolar”. Son algunos de los mensajes que estampan desde hace días el muro que rodea el IES Picasso. Las pintadas se han convertido en comentario no sólo de estudiantes, familias y profesorado, sino de los vecinos del barrio. ¿Qué está ocurriendo en este instituto? Por lo que ha trascendido, no es la primera vez que este tipo de grafiti aparece, con mensajes alusivos en los que se pone en entredicho la labor del centro educativo contra el acoso escolar y la escasa transparencia informativa al respecto.

Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo directivo del IES Picasso para obtener una explicación. La callada por respuesta, pese a ser una pintada muy comentada en la barriada. La única información al respecto procede de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP. Desde el departamento que dirige Miguel Ángel Araúz no se tiene constancia de estas pintadas ni saben a qué caso concreto se refiere. Lo único que ha trascendido es una denuncia por acoso escolar en este centro público durante el presente curso.

El caso más reciente

Según fuentes oficiales, una alumna (menor de edad) alertó de que estaba sufriendo acoso por parte de otro compañero. A raíz de la denuncia, se abrió el protocolo establecido para estos casos, que se cerró al no haber pruebas suficientes de que se había llegado a tal situación. La denunciante ya no estudia en el IES Picasso y se trasladó a otro centro. Un precedente que –indicen desde Educación– no tiene que guardar relación alguna con las pintadas.

Otras de las pintadas en el IES Picasso. / Redacción Sevilla

Este instituto ha sido referente en la integración y atención especial a los colectivos más desfavorecidos. En 2020 fue uno de los centros pioneros en Andalucía en poner en marcha un programa de Mentoría Juvenil, mediante el cual universitarios formados en intervención social ejercían de motivadores de los alumnos para evitar el abandono de los estudios. Dos años más tarde, también protagonizó titulares por un proyecto puesto en marcha para prevenir la violencia de género. Iniciativas educativas de impacto social que quedan muy lejos de las denuncias de esas pintadas.

"Vejaciones" en un conservatorio de música

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de los alumnos del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, en la capital hispalense, contra un profesor por presunto trato vejatorio a los estudiantes. Según señalan a este periódico fuentes informativas del departamento que dirige María del Carmen Castillo, la Inspección está ahora investigando los hechos.

Los estudiantes que denuncian el acoso aseguran que la actitud del docente no es reciente, sino que viene tiempo produciéndose, incluso años. Un comportamiento que no sólo se limita a expresiones verbales “indignas”, sino a gestos “obscenos” e, incluso, “tocamientos”.

Tal comportamiento ha llevado a que el consejo escolar del centro se haga eco de la situación y redacte un escrito que ha elevado a la Delegación de Educación, para que tome cartas en el asunto. Dada la gravedad de los hechos denunciados, el Servicio de Inspección ya ha abierto una investigación, de la que se informará cuando se recapitulen todos los datos.