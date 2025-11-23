Plantan 87 cipreses en la avenida de Kansas City de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, avanza en la segunda fase de las obras de reajardinamiento en la avenida de Kansas City, que abarca el tramo comprendido entre la calle Éfeso y la carretera de Carmona.

Esta fase, con una inversión de más de 180.000 euros, ha incluido la instalación de un sistema de riego automático mediante telegestión que permitirá mantener la mediana en las mejores condiciones y de forma más eficiente. Además, se ha llevado a cabo la plantación de 87 cipreses (Cupressus sempervirens) y, en las próximas semanas, se completará la actuación con la plantación de Lippia nodiflora (Phyla nodiflora), una especie tapizante de bajo consumo hídrico que formará una alfombra verde sostenible a lo largo de la mediana.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado este domingo en una nota de prensa que "estas obras son una muestra más del compromiso del Gobierno Municipal con la conservación y mejora de las zonas verdes. Kansas City es una de las principales puertas de entrada a Sevilla, que además enlaza con el aeropuerto, y queremos que ofrezca una imagen cuidada, moderna y verde de nuestra ciudad".

Con esta intervención, el gobierno municipal avanza en su plan de mejora de los grandes ejes urbanos, apostando por la sostenibilidad, la eficiencia en el riego y el embellecimiento de los espacios públicos.

Torneo y la avenida de Jerez

Esta actuación se enmarca en el plan municipal de reajardinamiento de medianas, dotado con una inversión superior a 1,8 millones de euros, que está transformando los principales ejes de la ciudad. Dentro de este programa ya se encuentran en ejecución las obras de la avenida de Torneo, donde se está renovando por completo la mediana con un diseño paisajístico más sostenible, nuevos sistemas de riego automatizado y plantaciones en ejecución. Se están plantando 154 ejemplares durante estos días, entre palmeras, árboles de Júpiter y especies ornamentales, además de un tapiz vegetal de Lippia nodiflora.

También están en marcha las obras de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, que continúan el modelo iniciado en Torneo con la incorporación de más de 135.

A estas actuaciones hay que sumar el inicio de las obras de renovación de la mediana de la avenida de Jerez, una actuación valorada en 207.726 euros que transformará por completo este eje verde del distrito Bellavista–La Palmera. Los trabajos incluyen la demolición y retirada de los elementos existentes, el cajeado y renovación de tierras y la construcción de nuevos parterres con bordillos. La intervención incorpora un sistema de riego completamente nuevo y automatizado mediante tecnología Solem, con tuberías, electroválvulas, programadores y estación base conectada.

Estas mejoras incluyen la retirada del césped artificial existente, de esta manera se beneficia la sostenibilidad del suelo y del ecosistema, ya que restaura la vida del terreno, permite la filtración de agua de lluvia de manera natural y evita la erosión causada por la capa sintética. También puede ayudar a disminuir la temperatura del área, ya que el césped natural es más fresco que el sintético, y elimina los compuestos químicos y microplásticos asociados con su mantenimiento y eventual descomposición.

El nuevo diseño paisajístico combinará 28 palmeras reales (Archontophoenix alexandrae), arbustos como hibiscos y lagerstroemias, y más de 3.700 agapantos, además de una cubierta decorativa de picón volcánico sobre malla antihierba que reducirá el mantenimiento y mejorará la eficiencia hídrica. Con ello, la mediana contará con un ajardinamiento moderno, sostenible y adaptado al clima, mejorando la imagen y la funcionalidad de uno de los principales accesos del sur de la ciudad.

Esta intervención se integrará dentro del mismo modelo de corredores verdes que se implantará posteriormente en Tarso, Ferroviarios, Alfredo Krauss–Flota de Indias y Ucrania, donde ya se ha ejecutado una primera intervención con riego renovado, especies arbustivas de porte y un pavimento de gravilla más accesible.

Con este plan, el Ayuntamiento está modernizando las medianas de Sevilla para convertirlas en espacios verdes, eficientes y visualmente integrados, mejorando la calidad ambiental de los barrios y la imagen de los principales accesos a la ciudad.