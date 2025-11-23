Concluye la restauración del monumento a Daoiz en la plaza de la Gavidia de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha llevado a cabo una intervención integral sobre el conjunto escultórico dedicado al militar sevillano Luis Daoiz, héroe de la Guerra de la Independencia, que preside la Plaza de la Gavidia. Este monumento, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio escultórico sevillano, vuelve a lucir su esplendor gracias a esta actuación que ha conseguido detener el deterioro que presentaba el conjunto y asegurar su preservación como símbolo histórico y artístico de la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó en una nota de prensa que "esta iniciativa forma parte del plan municipal de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico, con el que desde el Gobierno de José Luis Sanz buscamos proteger los espacios monumentales y conservar la identidad cultural de Sevilla". Asimismo, el edil señaló que "esta actuación permitirá devolver al monumento su aspecto original y garantizar su conservación durante las próximas décadas".

Al ubicarse en un espacio público, esta escultura estaba afectada por la contaminación urbana, la suciedad ambiental y, sobre todo, por los depósitos de excrementos de las palomas. Estos trabajos han conseguido reparar diversos daños acumulados por el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos. Entre ellos destacaban la suciedad profunda en la escalinata y en los relieves de bronce del pedestal, con signos de incipiente corrosión, además de erosión en la pátina del cierre ornamental perimetral. También roturas en los escalones de mármol, con pérdida de ángulos, y la ausencia de varios elementos de bronce en la valla protectora.

La intervención se ha realizado mediante una limpieza química y mecánica de los escalones, junto a una limpieza controlada de los relieves de bronce para eliminar residuos sin dañar su pátina original. Posteriormente se ha aplicado una resina acrílica en las zonas más erosionadas y se han reintegrado los escalones fragmentados. Como medida de protección a largo plazo, se ha utilizado un tratamiento hidrofugante para impermeabilizar la piedra, y se han repuesto las piezas de bronce perdidas.