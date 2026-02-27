Un plató virtual, inteligencia artificial, cine y videojuegos en la Nave Singer

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la contratación para la redacción del proyecto de rehabilitación del Edificio Singer y la Nave Beca, que se convertirán en el Hub de Innovación Audiovisual y Contenidos Digitales de la ciudad. La iniciativa contempla la transformación de más de 1.200 metros cuadrados de patrimonio industrial en un centro tecnológico destinado a la producción audiovisual avanzada.

El proyecto cuenta con una inversión de cuatro millones de euros, financiada íntegramente mediante un convenio suscrito con la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía. Esta colaboración institucional entre el consistorio sevillano y la Consejería de Industria, Energía y Minas permitirá dotar a la ciudad de infraestructuras tecnológicas de primer nivel para el sector audiovisual y de contenidos digitales.

El paso dado por la Junta de Gobierno constituye el primer trámite administrativo de un proyecto que pretende posicionar a Sevilla como referente tecnológico en el sur de Europa. Las instalaciones recuperarán dos espacios históricos vinculados al pasado industrial de la ciudad para destinarlos a actividades de innovación y producción digital.

Tecnologías avanzadas para producción audiovisual

El futuro Hub de Innovación incorporará tecnologías disruptivas actualmente disponibles solo en grandes estudios internacionales. Entre las infraestructuras previstas se encuentra un plató virtual con tecnología LED Volume , que permitirá grabar en entornos digitales generados en tiempo real, eliminando la necesidad de escenarios físicos tradicionales.

Las instalaciones también incluirán un Mocap Studio para captura de movimientos de última generación, destinado a la producción de videojuegos y cine. Además, se habilitarán espacios dedicados a simulación inmersiva e inteligencia artificial, orientados a la creación de experiencias digitales avanzadas y al desarrollo de contenidos innovadores.

Retención de talento y atracción de inversión

El proyecto responde a la necesidad de frenar la fuga de profesionales cualificados que actualmente deben trasladarse a otras ciudades europeas para desarrollar sus carreras. La falta de infraestructuras especializadas en Sevilla ha provocado que graduados en disciplinas tecnológicas y creativas emigren a Madrid, Londres o Berlín en busca de oportunidades laborales.

El Ayuntamiento prevé que el Hub actúe como polo de atracción para startups de videojuegos y empresas de contenido digital, ofreciendo instalaciones comparables a las de los principales centros europeos del sector. La apuesta por estas infraestructuras busca consolidar un ecosistema empresarial que permita el nacimiento, crecimiento y consolidación de proyectos tecnológicos en la ciudad.

Colaboración institucional y apuesta digital

La financiación del proyecto a través del convenio con la Agencia Digital de Andalucía refleja la estrategia de la Junta de Andalucía por impulsar a Sevilla como capital digital. La participación de la administración autonómica garantiza la viabilidad económica de una iniciativa que el gobierno municipal considera estratégica para el modelo de desarrollo urbano.

La rehabilitación del Edificio Singer y la Nave Beca forma parte de una apuesta más amplia por la recuperación del patrimonio industrial con fines tecnológicos. El proyecto combina la preservación de espacios históricos con su transformación en centros productivos orientados a sectores emergentes de la economía digital.