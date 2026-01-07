Últimos días para gastar los Bonos Sevilla: el plazo acaba este domingo 11 de enero

Sevilla entra en la recta final para aprovechar los Bonos Sevilla. El plazo para canjear estos vales de descuento finaliza este domingo, 11 de enero, por lo que quienes los hayan comprado aún están a tiempo de utilizarlos y beneficiarse de esta iniciativa municipal de apoyo al comercio local, ahora que además comienza un periodo de rebajas.

La campaña, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, arrancó el pasado 16 de diciembre con la venta de 57.500 bonos, pensados para dinamizar las compras navideñas y los primeros días de rebajas. Ahora, con el plazo a punto de expirar, el Consistorio recuerda la importancia de no dejar pasar esta oportunidad, ya que los bonos no utilizados no se reembolsan. Cada Bono Sevilla se adquiere por 15 euros y permite realizar compras por valor de 25 euros, asumiendo el Ayuntamiento la diferencia de 10 euros. En total, la campaña ha contado con una inversión municipal de 575.000 euros, una cifra que en ediciones anteriores ha generado un impacto directo de más de 2,8 millones de euros en ventas, beneficiando tanto a pequeños comercios como a establecimientos de hostelería en todos los distritos de la ciudad.

El delegado de Comercio, Álvaro Pimentel, subrayó en su puesta en marcha que esta medida se erige como “una ayuda a las familias sevillanas en uno de los períodos de mayor consumo del año”, al tiempo que refuerza el comercio de proximidad frente a las grandes superficies y las compras online.

Agotados en menos de una hora

Cada persona pudo adquirir hasta un máximo de cinco bonos, lo que supone una inversión de 75 euros para un valor total de 125 euros en compras. Para utilizarlos, basta con presentar el código QR recibido por correo electrónico, ya sea impreso o desde el móvil, en cualquiera de los establecimientos adheridos. De este modo, con las rebajas en marcha este miércoles 7 de enero y el calendario apurando sus últimas horas, estos días se convierten en la última oportunidad para sacar partido a los BonoSevilla, dado que el plazo acaba este domingo, 11 de enero, se acaba el plazo.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando el ayuntamiento de Sevilla activó a través de la web la la nueva edición de la campaña con 57.500 unidades para impulsar el comercio local; una iniciativa de total éxito cuyos bonos se agotaron en menos de una hora. Estos son todos los establecimientos de Sevilla adheridos a la campaña.