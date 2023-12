El poder de los superalimentos: Incorpora estos alimentos en tu dieta diaria

La alimentación es un aspecto de nuestra rutina diaria que ha cobrado especial protagonismo. El sedentarismo, el abuso de la comida basura y los malos hábitos han derivado en un notable incremento de los casos de sobrepeso y obesidad. Por fortuna, la solución a todos nuestros problemas está en nuestras manos. No en vano, una dieta saludable es el mayor guardaespaldas frente a cualquier tipo de malnutrición. Y que mejor forma puede haber de comer sano que ingiriendo superalimentos. En las siguientes líneas nos centramos en este concepto abordando algunos ejemplos represetantivos para incorporar a nuestra dieta.

¿Qué son los superalimentos?

superalimentos es hacerlo de alimentos que cuentan con valores nutricionales muy por encima de los de la media. Y, aunque puede parecer un vocablo novedoso, la FAO ya los definía así en los 80. Algo que casa con la proliferación de estudios enfocados a dotarnos de las competencias necesarias para poder asesorar en el ámbito de la salud y la nutrición. Ejemplo claro de ello lo tenemos con titulaciones como el Grado Superior Dietética Sevilla y su plan de estudio enfocado en la educación profesional. Hablar dees hacerlo deque cuentan conmuyde los de laY, aunque puede parecer un vocablo novedoso, la FAO ya los definía así en los 80. Algo que casa con ladeenfocados a dotarnos de las competencias necesarias para poder asesorar en el ámbito de lay laEjemplo claro de ello lo tenemos con titulaciones como ely su plan de estudio enfocado en la educación profesional.

Conviene recalcar que los superalimentos ni son un sustituto ni deben servir como excusa para menospreciar otros alimentos o descuidar hábitos nutricionales. Es más, en muchas ocasiones se nos intentan vender determinados productos ultraprocesados como saludables. En definitiva, no basta con consumir superalimentos para llevar una dieta saludable. Incluso podríamos llevar una alimentación sana sin ingerirlos. No obstante, lo que está claro es que se trata de productos que, combinados con unas buenas pautas nutricionales pueden mejorar obstensiblemente nuestra salud.

Superalimentos imprescindibles en tu dieta diaria

Los superalimentos son, aunque no la única, una excelente fuente nutricional para el ser humano. Y es que la propia EUFIC (European Food Information Council) ha recalcado en múltiples ocasiones los beneficios para las personas de determinados nutrientes presentes en abundancia en dichos alimentos. No obstante, no deben ser tratados de forma diferente al resto. Y es que el equilibrio no se encuentra. Se crea. Por todo ello, hemos elaborado un pequeño listado con algunos de los superalimentos que no deben faltar en tu dieta diaria.

Aguacate. El aguacate es un fruto con multitud de nutrientes beneficiosos para nuestro organismo. Destacando sus alto contenido en calorías, vitamina A, C y E y su gran aporte de fibra, potasio, calcio o sodio. Por mencionar sólo alguno de los más de 15 nutrientes de que se compone. ¿En qué se traduce todo esto? Sencillo. Ayuda a reducir el colesterol malo, mejora el rendimiento de las articulaciones, refuerza cabello y uñas, mejora la digestión e incluso regula la cantidad de azúcar en sangre.

Hablar de cacao es hacerlo del ingrediente esencial del chocolate. Algo que ha disparado siempre su popularidad. Pero es que nos encontramos ante un superalimento con un alto contenido de fibra, minerales y vitaminas. Contando con más de 50 nutrientes esenciales en su composición. Para rematar, como producto totalmente natural, tampoco podemos obviar sus propiedades prebióticas, afrodisíacas e incluso antidepresivas. Brócoli. El brócoli es uno de los alimentos más bilipendiados de la historia. Siendo, en no pocas ocasiones, el más odiados por los más peques. Sin embargo, y más allá de su excelente sabor, aporta una gran cantidad de vitaminas, ácido fólico, minerales, calcio y vitaminas. Destacando sus propiedades anticancerígenas.

Tampoco nos podemos olvidar de superalimentos como el te, la quinoa, los arándanos, los frutos secos, la calabaza, la col rizada o las semillas. Y es que el surtido a nuestra disposición es tal que lograr una dieta variada resulta tremendamente sencillo.