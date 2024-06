Polémica en los colegios electorales de Sevilla por la suciedad tras el 9J

Polémica por el estado de suciedad de los colegios tras las elecciones europeas. La federación de AMPA públicas de Sevilla (Fampa Nueva Escuela) criticó la semana pasada la falta de limpieza en los centros educativos a los que los sevillanos habían acudido a votar el día después de los comicios. Un lamento que repercutía en los trabajadores municipales, que este lunes han ofrecido en rueda de prensa la versión de unos hechos en los que cuestionan la política del gobierno de José Luis Sanz con la plantilla del Ayuntamiento.

Jorge Menacho, presidente del comité de empresa, ha explicado a Diario de Sevilla que la limpieza en un buen número de colegios electorales la llevó a cabo una empresa privada el pasado 9 de junio. El motivo no era otro que la falta de acuerdo con el gobierno local. “En ningún momento nos negamos a realizar nuestro trabajo”, refiere Menacho, quien señala que el planteamiento del Ayuntamiento era acometer esta labor el lunes 10 de junio y no el mismo domingo, “además de no dejarnos las cuantías claras”.

“No se pudo completar el cuadrante de peones para que todos los centros tuvieran el servicio extraordinario de limpieza desde las 2:00 a las 6:00 del lunes posterior a las elecciones, por lo que llamaron a una empresa privada para los colegios donde no se garantizaba. Lo más llamativo es que en ellos, al final, acometieron el trabajo el domingo de las elecciones, como el comité había planteado”, explica Menacho.

Los empleados de este servicio externo se encontraron “sin las herramientas necesarias ni las indicaciones oportunas de cómo acometer su labor”, motivo por el cual –según el presidente del comité de empresa– algunos espacios no estaban todo lo limpios que se requería. El comité de empresa del Ayuntamiento lleva meses reclamando a Sanz que cubra las vacantes que sufre este servicio.