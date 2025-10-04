Polémica en la US por el coste de la campaña electoral

Primera polémica del proceso electoral en la Universidad de Sevilla (US). La publicación el pasado jueves, por parte de la junta electoral de la institución académica, de los criterios y medidas para garantizar la igualdad de condiciones entre las siete candidaturas registradas ha provocado que los aspirantes enciendan el debate sobre el gasto destinado a estos comicios. Entre dichas disposiciones no se pasa por alto la asignación de 10.000 euros por candidatura para llevar a cabo la campaña electoral. En total, 70.000 euros. Esta cantidad será efectiva a partir del próximo 7 de octubre, una vez proclamadas definitivamente las candidaturas y antes de iniciarse el periodo para pedir el voto.

La primera en reaccionar ante esta partida fue la candidata Ángeles Gallego, quien ha expresado en redes sociales su rechazo a esta financiación, que ha calificado de “barbaridad” e “indignidad”. Gallego considera que esta decisión es “cuestionable”. “En un contexto en el que existen necesidades en nuestra comunidad universitaria, me parece un uso inadecuado de los recursos públicos. La universidad tiene prioridades mucho más apremiantes que sufragar gastos en imagen o material de campaña”, asevera esta aspirante a relevar a Miguel Ángel Castro al frente del Rectorado.

Esta candidata propone destinar este dinero a iniciativas que, en su opinión, tendrían “un impacto más directo y beneficioso para la comunidad universitaria”. Entre sus propuestas, destaca la posibilidad de conceder más de 250 ayudas de bono comedor para estudiantes, “en contraste con las 150 otorgadas este año”. En este punto, recuerda que esa cantidad supera el presupuesto anual de las Facultades de Geografía e Historia, Bellas Artes, Filosofía o Matemáticas. Por tal motivo, subraya que representa más de la mitad del presupuesto total destinado a las ayudas a la movilidad internacional de investigadores, actualmente fijado en 120.000 euros anuales.

"No voy a gastar ni mil euros"

Gallego ha anunciado que su campaña será austera: “Os aseguro que no voy a gastar ni mil euros. Lo que sí voy a gastar es mucha suela de zapato.” La candidata se centrará en la participación y el diálogo, “ya que los recursos tienen que estar al servicio de la comunidad universitaria, y con ello lograr la transformación y el progreso que necesitamos porque la universidad que viene la haces tú y el dinero tiene que ser para ti”.

A estas críticas se ha sumado otra candidata, la catedrática de Periodismo Pastora Moreno, quien considera “un despilfarro y barbaridad” tal cantidad de dinero, ante la situación de asfixia económica que sufre la US. “Nosotros vamos a gastar una ínfima parte, no es necesario emplear tales fondos en una campaña electoral universitaria. Estos no son unos comicios políticos y hay otras necesidades más urgentes en la comunidad universitaria”, lamenta en declaraciones a este periódico.

Desde la institución académica se aclara que este gasto es similar al destinado en convocatorias anteriores a cada candidato, aunque, eso sí, en las más recientes nunca ha existido un número tan alto de aspirantes, como ocurre ahora, con siete candidaturas registradas, lo que obliga a elevarlo a 70.000 euros.

Lo que dice el reglamento

Al margen de ello, el reglamento de régimen electoral obliga a justificar todos los gastos que se hagan con tales partidas. De igual modo, en caso de que algunos de los aspirantes al Rectorado no reúna el 5% de los votos emitidos, habrá de devolver los 10.000 euros asignados.

Respecto a lo comentado por la candidata Ángeles Gallego al comparar tal cantidad con la destinada a varias facultades, fuentes de la US explican que la asignación directa a los centros y departamentos de la Universidad de Sevilla es superior a los 5,75 millones de euros al año. A esta cantidad hay que sumarle los gastos de infraestructuras (1,5 millones) y los del capítulo II (0,5 millones).

Estas fuentes también recuerdan que el plan propio de investigación asigna 0,63 millones de euros a centros y departamentos; y el plan propio de docencia reserva 800.000 euros también a departamentos y centros. Cantidades, en todo caso, muy superiores a esos 70.000 euros.

El gasto electoral adquiere relevancia después de que el pasado verano el Consejo Social de la US pusiera en entredicho el balance económico del gobierno de la institución académica, que aseguró que existía un superávit de 5,5 millones. El Consejo Social publicó un día después un comunicado en el que advertía que existe un agujero en las cuentas de ocho millones de euros, cantidad que, por ahora, no compromete la solvencia de la Hispalense.