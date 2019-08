Polémico vídeo del maltrato de un cochero a su caballo

"¿No ves que le estás haciendo daño en la boca?". Una joven intentaba así que un cochero se bajara de su caballo, al que se había subido sin montura. Antes, el animal se había caído al suelo y, según un testigo, estaba sangrando tras golpearse con el suelo en un intento por levantarse.

El cochero, lejos de hacer caso a quienes criticaban su actitud, se alzaba sobre lomos del equino y lo hacía caminar por los adoquines de la confluencia de las calles Zaragoza y Badajoz. El caballo lo hacía con dificultad ante la sorpresa de los viandantes, que reprochaban la actitud del cochero. "¡Esto no es un circo!", respondía el conductor ante los curiosos que se habían parado en la zona.

Me gustaría añadir algo. Cuando deje de grabar le dije al dueño que este video se iba a hacer viral, que esto no iba a quedar así... el no me creyó y mira, los números no mienten. Muchisimas gracias a todos de nuevo.