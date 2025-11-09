La Policía interviene 700 kilos de hachís en los registros posteriores al tiroteo con una banda de narcos en Isla Mayor

La Policía Nacional ha informado este domingo de que ha intervenido unos 700 kilos de hachís durante los registros posteriores al tiroteo del sábado en Isla Mayor, donde hubo un violento intercambio de disparos entre algunos agentes y un grupo de narcotraficantes que precisamente estaban trasladando un cargamento ilegal a una nave que hacía las veces de guardería de droga. La prioridad policial sigue siendo encontrar al autor o los autores de los tiros que dejaron malherido a un componente del grupo Greco contra el crimen organizado, pero esa búsqueda ha sido compatible con el registro de varios recintos en esa zona de la localidad ribereña, en la Carretera del Toruño.

En el transcurso de esas tareas, la Policía también ha recuperado dos vehículos que constaban como robados, si bien todavía no ha procedido a detener a ninguno de los narcos que en la mañana del sábado tirotearon con gran virulencia a cinco agentes, tres del Greco y dos de la Unidad Aérea de la Policía (UAP), cuando estos vigilaban la introducción de droga en una nave. Los traficantes se valieron de un arma larga instalada en la parte trasera de una furgoneta tipo pick up. Según la Unión Federal de Policía, se trataba de un AK-47.

De momento, la investigación sigue abierta para la identificación y detención de los autores materiales de los hechos, según ha comunicado la oficina de comunicación de la Policía en Sevilla.