El policía local de Sevilla que superó el Covid: "Mis hijas me dicen que soy Superman"

Mario Tinoco Paredes posaba este martes en la puerta de la Jefatura de la Policía Local de Sevilla, ese edificio moderno de cemento y cristaleras que se levanta en los terrenos sobre los que se erigió durante décadas la cárcel de Sevilla-I. Un grupo de reporteros lo graban y fotografían. Está vestido de uniforme, sonríe y levanta la mano. Las imágenes transmiten felicidad, alegría y vitalidad. "Es lo que siento, una alegría enorme. Para mí este trabajo es muy importante y ayer pude volver a patrullar".

Este agente ha pasado 70 días de baja tras contraer la enfermedad causada por el coronavirus en febrero. Fue de los primeros en Sevilla en hacerlo. "Cuando a mí me ingresaron sólo estaba abierta la sexta planta del Virgen del Rocío. Luego se abrieron más y se llenaron", cuenta, hoy ya recuperado y en plena forma, unas horas después de que se incoporara a su trabajo en el distrito Cerro-Amate la tarde del lunes.

Ese día, sus compañeros le prepararon una sorpresa y le grabaron un vídeo, que fue publicado la noche del lunes por el canal oficial de la Policía Local en las redes sociales, Emergencias Sevilla. Cuenta el policía que le hicieron una jugarreta, que no esperaba nada. "Malditos traidores... pero bueno, se les perdona", dice, bromeando y con la sonrisa dibujada en el rostro. Tampoco se iba a incorporar como un lunes cualquiera.

💪Mario, es Policía Local de #Sevilla. Ha luchado y vencido a la enfermedad #Covid19.Tras 70 días de baja y haber pasado por la UCI, hoy ha vuelto a patrullar las calles.🚔😍Un emocionante regreso que no olvidaremos nunca.😘Enhorabuena campeón.🦁🇪🇸#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/qxjW3Cl8sc — EmergenciasSev (@EmergenciasSev) May 18, 2020

Le ha dado mil vueltas a cómo se contagió. "Imagínate si he tenido tiempo. Primero me dijeron que el virus tenía un periodo de incubación de unos cinco días. Luego que una semana y después que 15 días. Cada vez que me decían algo yo pensaba dónde había estado y a quién podía haber contagiado. Hice miles de cábalas. Al principio se lo llegué a achacar a que me duché con agua fría y me había enfriado".

Pero luego llegaron días de fiebre que rozaba los cuarenta y no bajaba. "Ni con Termalgin ni con nada". Los síntomas le dieron la cara cuando pasaba unos días de vacaciones en Alicante. En el centro de salud le dijeron que no tenía nada. "Me auscultaron casi de lejos, por el miedo que había ya a todo esto. El regreso a Sevilla fue un infierno. Mi mujer conduciendo y yo que no podía ni respirar". La mujer le insistía en que tenían que ir al hospital y él quería seguir el protocolo. "Que no, que no, que me tengo que aislar". Así estuvo tres días en la cama, boca abajo porque respiraba un poco mejor, y con el móvil en la mano llamando a los números de Salud Responde, que nunca lo cogían.

Al final ganó la mujer. Y menos mal. "Ya estamos en el Virgen del Rocío". En Urgencias se tiró al suelo porque era la única forma de encontrar algo de aire. "Y así me ingresaron". Estuvo doce días en el Hospital Virgen del Rocío, con oxígeno puesto porque respirar era cada vez más difícil. Sufría una neumonía bilateral con especial afección al pulmón derecho. En la misma habitación estuvo su madre, que también contrajo la enfermedad. Su padre y su mujer también la padecieron, aunque ésta con síntomas leves.

"No tenía fuerzas ni para ir al baño. Soy una persona deportista. Practico kárate y cross fit, y por mi trabajo tengo que estar entrenado, pero era imposible". Del hospital recuerda principalmente el techo, de las horas que se pasó mirándolo. También los ratos con su madre, con otro enfermo con el que hizo amistad, Abel, "y un señor mayor que estaba muy grave y no sé qué habrá sido de él".

Estuvo a punto de entrar en la UCI pero finalmente la esquivó. "El neumólogo que me llevaba me presentó al personal de la UCI para que los conociera y me fuera familiarizando con ellos". No llegó a hacerlo porque mejoró. Durante todo ese tiempo se fue informando de la pandemia a través del móvil. Le llegaban los mensajes en los chats de la Policía, pero era difícil ser consciente de lo que había fuera.

Salió del hospital tras doce días y siguió una larga recuperación en casa. Ya está inmunizado. Este lunes volvió a las calles, por fin, tras 70 días sin patrullar. Lleva siete años en la Policía Local y ha pasado cinco en el distrito Macarena. Actualmente está destinado en Cerro-Amate. Tiene dos hijas, Jimena, de 6 años, y Lucía, de dos y medio. No sabe si han pasado la enfermedad. Al menos no han tenido síntomas. "Ahora ellas me dicen que soy Superman, porque soy policía y porque ya no puedo coger el bichito".