La Policía Local mejora sus condiciones en el aeropuerto de Sevilla con una oficina y aparcamiento propios

El gobierno local de José Luis Sanz ha anunciado este viernes que la Policía Local tendrá mejores condiciones para prestar sus servicios en el aeropuerto de Sevilla, ya que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Aena (Aeropuertos Españoles) para mejorar las condiciones de los agentes locales destinados al aeródromo.

Según el acuerdo, la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla puede usar los espacios aeroportuarios para la prestación de servicios públicos de su competencia.

Concretamente, Aena cede una oficina para la estancia de los operativos de Policía cuando sea necesario atender labores propias de su competencia y una zona de aparcamiento reservado para el vehículo policial.

Gracias a este acuerdo se mejorará la presencia de la Policía Local de Sevilla en las instalaciones del aeropuerto, dando más visibilidad a su presencia.

Una de las funciones de la Policía Local es controlar que el servicio de taxi se presta con normalidad.