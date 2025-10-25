La Policía Local de Sevilla busca sastre

Repasar las costuras de los chalecos antibalas, arreglar los trajes de gala, recoger el bajo de un pantalón y cambiar las cremalleras de los chubasqueros de la Policía Local. Muy lejos del manido dicho coser y cantar, estas son algunas de las labores que tendrá que hacer el futuro servicio de sastrería que busca el Ayuntamiento de Sevilla para la puesta a punto de los diferentes uniformes de los efectivos. Así lo indica el pliego de contratación, cuyo presupuesto estimado es de 4.958,68 euros (IVA excluido).

Según indica dicho contrato, el presupuesto base de licitación "es adecuado a los precios del mercado, habiendo sido calculado de conformidad con los costes directos e indirectos que implica, así como otros eventuales gastos, se han realizado consultas a distintas empresas del sector, así como consulta a la página de Contratación del Estado para contratos de iguales o similares características".

De este modo, lo más caro es estrechar el cuerpo de los abrigos y chubasqueros que tiene un coste de 42 euros. También es el elevado todo lo relativo a las chaquetas. Desde coger las puntas de hombros, que tiene un precio de 40 euros, hasta arreglar las espalderas que se utilizan para reforzar la seguridad de los efectivos que van en moto, con un coste de 38 euros. Este apartado también hace referencia a las prendas que se utilizan ocasiones especiales. Por ejemplo, arreglar los bajos de las americanas tiene un presupuesto de 25 euros.

Otro apartado que también tiene un coste alto es el de los chalecos antibalas. El repaso de las costuras cuesta 35 euros, mientras que arreglar los velcros o añadir más gomas y sujeciones a la prenda tiene un precio de 25 euros.

Los plazos de entrega que tendrá que cumplir la empresa adjudicataria son ajustados. El contrato indica que las prendas deberán estar listas en el plazo máximo de siete días naturales desde que el policía realizara la entrega de la prenda a la empresa adjudicataria "con indicación del reparo de cada tipo de prenda a arreglar". Sin embargo, en el caso de los chalecos antibalas, chalecos anti-trauma y aquellos servicios urgentes, el plazo de entrega será máximo de 24 horas.

Por tanto, la empresa adjudicataria deberá tener taller en Sevilla capital "con el fin de poder hacer entrega y recogida de las prendas a reparar, o servicio de recogida y entrega en las dependencias que la administración determine, sin coste alguno para esta".