La Policía Local de Sevilla condecorará a su jefe por segundo año consecutivo

La Policía Local de Sevilla condecorará a su jefe, el intendente mayor Antonio Luis Moreno, por segundo año consecutivo. El máximo responsable del cuerpo recibirá la cruz al mérito de la Policía Local con distintivo blanco, la misma distinción que ya recibió en 2024. Otros 50 agentes de la fuerza municipal de seguridad serán distinguidos con esta medalla. Así lo aprobó ayer el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que dio el visto bueno a la propuesta de medallas llevada a la sesión.

En dicha propuesta no se explica los motivos por la que cada agente recibirá la condecoración, por lo que no ha trascendido la causa por la que el jefe del cuerpo repite como condecorado por segundo año consecutivo. Los policías pueden recibir estas medallas por servicios concretos o bien por su trayectoria profesional. En el próximo día de San Clemente, patrón del cuerpo, hay varias intervenciones destacadas que serán reconocidas con estas cruces.

Una de ellas es la del agente que salvó a un motorista de una muerte segura en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Su Eminencia, practicándole un torniquete con una herramienta suya propia. También se reconocerá la labor de dos policías del distrito Macarena que lograron reanimar a un hombre que había sufrido un infarto en un parque próximo a la comisaría del distrito. Igualmente, se distinguirán a los policías que se lanzaron al río Guadalquivir tratando de salvar la vida al mantero que falleció ahogado a finales del año pasado, así como a los dos agentes que salvaron la vida de un recién nacido con un vertiginoso traslado al Hospital Infantil desde Los Remedios.

Entre el personal ajeno al cuerpo, recibirán la cruz al mérito de la Policía Local la ex delegada de Recursos Humanos Clara Isabel Macías; el director general de Seguridad del Ayuntamiento, Antonio Paredes; el ex jefe del servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo; o el director médico de Emergencias Sanitarias 061, José María Villadiego.

El sindicato CSIF expresó hace unos días su sorpresa por la medalla que "le han regalado al jefe de la Policía". "¿Qué ha hecho Antonio Luis para merecer esta medalla? Por su trayectoria no creemos que haya sido", criticó esta organización, que pidió al máximo responsable del cuerpo que rechace esta condecoración. Igualmente, criticó que se condecore a Clara Isabel Macías y que se le dé otra medalla a Pérez Royo, "que a este ritmo va a tener más medallas que algunos policías que se parten la cara en la calle trabajando".