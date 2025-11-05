La Policía Local de Sevilla pide precaución ante las rachas de viento que se están empezando a registrar en la ciudad desde primera hora de la tarde de este miércoles. Estas rachas pueden superar los 70 kilómetros por hora y que han motivado que la Agencia Estatal de Meteorología active el aviso amarillo por viento. También está activo el aviso naranja por lluvias y tormentas, pues se esperan precipitaciones intensas, que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden venir acompañadas de granizo.

A través de sus redes sociales, los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla recuerdan la necesidad de mantener la precaución durante la jornada de este miércoles. Los conductores han de tener cuidado con el efecto pantalla que se produce al cruzarse con otros vehículos, y que pueden provocar que pierdan el control del coche y terminen sufriendo accidentes.

En cuanto a la ciudadanía, la Policía apunta que se deben retirar de las ventanas y balcones aquellos objetos que se puedan caer al vacío. Hay que tener mucho cuidado a la hora de pasar por zonas de arbolado o de estructuras metálicas. Emergencias Sevilla recuerda que se debe seguir siempre la información a través de fuentes oficiales.