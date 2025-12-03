La Policía Nacional alerta en Sevilla de los fraudes de los chiringuitos financieros
Los estafadores se anuncian en redes sociales y plataformas audiovisuales, con imágenes de personas conocidas para generar confianza
La Policía Nacional ha detectado en Sevilla un incremento significativo de estafas cometidas mediante falsas plataformas de inversión que prometen beneficios rápidos y muy superiores a los productos financieros convencionales. Esta modalidad delictiva, conocida como chiringuitos financieros, afecta especialmente a personas con cierta capacidad económica y menor familiaridad con herramientas tecnológicas.
Según informó la Policía este miércoles en una nota de prensa, los delincuentes se anuncian en redes sociales y plataformas audiovisuales, utilizando incluso imágenes de personas conocidas para generar confianza. En dichos anuncios, las víctimas son invitadas a pulsar un enlace que les redirige a páginas web fraudulentas donde se les solicita cumplimentar datos personales y bancarios.
Posteriormente, los estafadores contactan telefónicamente para convencer a la víctima de realizar una primera aportación económica, simulando posteriormente beneficios rápidos con el objetivo de que siga invirtiendo más dinero.
En algunos casos, llegan a solicitar a los afectados la instalación de aplicaciones de acceso remoto al ordenador o al teléfono móvil, acción que les permite operar directamente con sus cuentas bancarias o supuestas carteras digitales sin conocimiento de la víctima.
La Policía da las siguientes recomendaciones para no caer en estas estafas:
- Desconfíe de cualquier anuncio que ofrezca beneficios extraordinarios o inmediatos.
- No facilite datos bancarios ni claves de acceso a la banca online a terceros.
- Verifique siempre en la CNMV si la entidad está autorizada para operar en España.
- Contraste cualquier propuesta de inversión con personas de confianza o especialistas.
- No acceda a plataformas desconocidas que exijan crear cuentas en sistemas criptomonedas para invertir.
- Nunca permita el control remoto de su dispositivo a supuestos asesores financieros.
- Desconfíe de llamadas de números extranjeros solicitando información económica.
- Evite realizar nuevos pagos para desbloquear supuestos beneficios.
- Desconfíe de servicios que prometan recuperar el dinero perdido tras una estafa.
