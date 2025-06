El Polígono Sur exige que se restablezca el servicio de Tussam en el barrio aunque sea con otra empresa

Los vecinos del Polígono Sur no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados tras la nueva supresión de paradas de Tussam en el barrio por el apedreamiento de vehículos. "Pedimos la restitución inmediata del recorrido habitual de las tres líneas (30, 31 y 32). Si Tussam no lo puede hacer, posiblemente sea necesario contratar este servicio con otra empresa", señala Maricarmen Picón Vega, presidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados.

Y recalcan que es el alcalde José Luis Sanz el "responsable de solucionar y/o exigir la solución de todos estos problemas, sean competencia suya o no".

Los vecinos recalcan que no se puede interrumpir el servicio de transporte del barrio cada vez que hay un problema de seguridad. "Pedimos al comité de empresa y a los conductores que reconsideren su postura. La defensa que están haciendo de su derecho a la seguridad, nos está generando una gran inseguridad y está proyectando una imagen del Polígono Sur que nos hunde y nos estigmatiza mucho más. Si un niño con una piedra consigue dejar sin autobús a miles de familias, no tenemos salida, no hay nada ni nadie que lo impida a corto plazo. Si cada vez que hay un problema de seguridad se cierra un servicio público, tendremos que cerrar el hospital cuando agreden al personal sanitario, el centro educativo cuando agreden al personal docente, Lipasam cuando agreden al personal de limpieza, etc. Pensamos que, junto al derecho a la seguridad, que nosotros también defendemos, está el deber de la solidaridad. El derecho a la seguridad nos llama a protegernos, el deber de solidaridad nos llama a correr riegos por defender la justicia y ayudar a quienes lo necesitan. Gracias a la solidaridad existen los sindicatos, la democracia y los servicios públicos. No los pongamos en peligro".

El barrio avisa de que ya advirtieron que esta supresión podía pasar de nuevo porque tanto el Comisionado como el Ayuntamiento dicen siempre que el problema es la seguridad y que la solución depende de más policías nacionales. "Cuando se anunció la vuelta al recorrido habitual de los autobuses, publicamos un comunicado mostrando nuestra desconfianza en tal decisión. La razón era que no había un compromiso firme de todas las administraciones y actores implicados en la suspensión del recorrido". Y añaden que "el resultado ha sido el esperado: una caricatura, un simulacro de solución para mostrar que el Alcaldey el Comisionado hacen todo lo que pueden, que el problema es la seguridad, que depende del Gobierno de España, porque no pone la policía necesaria".

Denuncian que "ante esta grave situación que nos condena y nos margina, no vemos que se actúe con la rapidez y la intensidad que losproblemas requieren".

Por ese motivo reclaman al alcalde José Luis Sanz:

"Que como alcalde de todas las personas de Sevilla, cumpla con su deber de ser nuestro representante ante todas las administraciones y responsable de solucionar y/o exigir la solución de todos estos problemas, sean competencia suya o no. Estamos cansados de que se echen las culpas unos a otros en lugar de colaborar en la solución".

"Que se haga una auditoría de todas las incidencias que se producen en todas las líneas de autobuses y de las medidas tomadas en todos los casos".

"Que se restablezca de manera inmediata el recorrido de las líneas 30, 31 y 32, garantizando la seguridad de todas las personas: conductores y usuarias".

"Que se cree una MESA DE TRABAJO con los grupos municipales y la Plataforma para sacar al Polígono Sur de la confrontación polí4ca y crear el consenso necesario entre administraciones y fuerzas polí%cas para abordar los problemas que tenemos".

"Hacer un plan de trabajo sobre cada uno de los problemas señalados, concretando los obje.vos, las medidas para alcanzarlos, la financiación necesaria, los responsables de su ejecución y el tiempo previsto".

"Establecer una reunión mensual para evaluar lo realizado, modificar lo que no funcione y planificar los siguientes pasos. Solo de una manera consensuada, continuada, sistemática y evaluada es posible conseguir la solución de los problemas que nos aquejan".

Por último, piden el cese inmediato del Comisionado. "Nos parece deplorable su actuación en este problema y en el desarrollo del Plan Integral, si es que existe".