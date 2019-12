Los populares avisan de que el Alcázar está "bajo mínimos de personal" con 47 empleados

El portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Belmonte, avisó este miércoles de que el Real Alcázar "está bajo mínimos en personal, sin fontaneros, ni electricistas" y criticó que el monumento coseche cada vez más visitas y en paralelo cuente con "menos personal y menos mantenimiento".

En rueda de prensa, Belmonte explicó que el Real Alcázar recibe "aproximadamente dos millones de visitas al año" y cuenta con una plantilla de 47 personas, mientras que la Alhambra de Granada "recibe 2,5 millones de visitas al año" pero cuenta con "340 personas trabajando".

Igualmente, señaló que en los nuevos presupuestos municipales para 2020 y con respecto al Alcázar, son dotadas 12 plazas para servicios de administración cuando "lo que realmente hace falta son jardineros, personas que estén al cuidado del patrimonio o controlando los flujos turísticos".

"El Ayuntamiento contrata fuera (es decir recurre a la contratación de empresas) y no cubre plazas para el mantenimiento esencial del monumento, que para Juan Espadas es una mera hucha, una caja registradora y salón de celebraciones de eventos", criticó. En ese sentido, se opuso a la "externalización" de trabajos en el Alcázar cuando la institución cuenta con "recursos propios y 12 millones de euros en el banco", rechazando además "una subida de sueldos en los órganos directivos que todavía" no se sabe "si se va a ejecutar o no".

A colación, criticó que aún no esté sobre la mesa el "plan director" aprobado por el Pleno del Ayuntamiento hace ya más de dos años para el mencionado monumento a instancias del PP. "El Alcázar necesita cuanto antes un plan director, un modelo que ya funciona con éxito en la Catedral de Sevilla o la Alhambra de Granada y que ayuda a tener una mayor planificación estratégica sobre el uso y protección del monumento", manifestó, toda vez que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha pedido de su lado que la Catedral hispalense cuente con "un plan director como instrumento de ordenación y gestión".

La respuesta municipal vino de la mano del concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, quien indicó que "todas las plazas que legalmente son posibles de cubrir en el Real Alcázar de Sevilla están cubiertas", tras lo que ha acusado al PP de mentir cuando reclama especialidades de puestos de trabajo que "o bien están ocupadas o bien desaparecieron en este monumento hace muchos años, y que, por cierto, el PP no recuperó".

"Sí existe fontanero y los trabajos de albañilería que realizan los albañiles propios se complementan con los servicios especializados cuando así se requieren y mediante contrato anual y público, como es el caso, por ejemplo, de las labores acometidas actualmente en el Salón de los Tapices", indicó en un comunicado Muñoz.