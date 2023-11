¿Es posible instalar una mini piscina sin obra y sin licencia municipal?

Tener una piscina en casa es un auténtico lujo que cada vez está al alcance de más personas, gracias a las mini piscinas o swimspa, que pueden instalarse sin tener que realizar grandes obras y sin necesidad de disponer de una gran cantidad de espacio, en cualquier jardín, terraza o incluso en el interior de una vivienda.

Si siempre has soñado con tener una piscina en casa que te permita refrescarte durante los meses más calurosos del año, pero no has tenido espacio suficiente o no has querido tener que sufrir los grandes quebraderos de cabeza que supone instalar una piscina de obra, toma nota porque en este post te vamos a hablar de las mini piscinas, una excelente alternativa para disfrutar de una piscina en tu hogar, que podrás instalar casi en cualquier parte.

¿Qué es una mini piscina?

La principal característica de una mini piscina o swimspa es que puede instalarse sin necesidad de contar con un permiso de obra municipal, a excepción de una serie de situaciones concretas o de las normativas de ciertos municipales.

La razón de que no necesiten ningún tipo de permiso para su instalación es que una mini piscina no se considera una instalación fija, y la normativa a cumplir sería la misma que si quisieras instalar un jacuzzi.

Así mismo, una mini piscina sin obras la puedes instalar sin tener que realizar una gran obra, lo que sin duda es una de sus principales ventajas. De hecho, la mayoría de personas que declinan la opción de construir una piscina en sus viviendas, lo hacen por no tener que sufrir las obras que implica.

Principales características de una mini piscina sin obras

Este tipo de piscinas sin obras se caracterizan por tener unas dimensiones de entre 4 y 6 metros de lago, por unos 2,30 metros de ancho, y una altura aproximada de 1,38 metros. Unas dimensiones que no son excesivamente grandes, pero son más que suficientes para disfrutar del placer que supone tener una piscina en casa.

Así mismo, cuentan con sistemas de climatización del agua incorporados, los cuales se encargan de regular la temperatura del agua, lo que permite disfrutar de la piscina no solo en verano, sino en cualquier época del año, especialmente si se encuentra en un espacio cubierto.

También queremos destacar que las piscinas sin obras cuentan con SPA integrado, por lo que además de refrescarte o de hacer deporte, ofrecen la posibilidad de disfrutar de un momento de relajación.

¿Cómo se instala una mini piscina sin obras?

A diferencia de las piscinas de obra convencionales, estas mini piscinas se instalan directamente sobre una losa de hormigón correctamente nivelada y, una vez instaladas, van conectadas a una preinstalación que debe haberse realizado con anterioridad.

La piscina se transporta al lugar de instalación mediante un camión grúa y, más allá de la correspondiente nivelación de la superficie y de la instalación, no necesitan ningún tipo de obra, así como tampoco precisan de licencia municipal ni aumentan el IBI, como sí ocurre con las piscinas de obra.

Principales ventajas de las mini piscinas de obra

No necesitan licencias ni obras

Como ya hemos comentado, la mayor ventaja de un swimspa es que puede instalarse sin licencias y sin tener que realizar grandes obras, y esto se debe a que están consideradas como un elemento portátil que no se instala de manera fija.

Tamaño

Otra ventaja muy destacada es que este tipo de piscinas ocupan muy poco espacio, siendo esta una de las principales razones de su éxito, ensalzándose como la mejor opción para aquellas personas que no disponen del espacio suficiente para construir una piscina en casa.

Fácil instalación

Junto al tamaño, también hay que destacar la fácil y rápida instalación de las mini piscinas, que pueden quedar instaladas y operativas en el mismo día. Este tipo de piscinas pueden ir enterradas bajo tierra, semi enterradas o a ras del suelo.

Aptas para cualquier época del año

Al contrario de lo que ocurre con las piscinas convencionales, las mini piscinas sin obras pueden disfrutarse durante todo el año, ya que incorporal un sistema de climatización regulable, que te permitirá aumentar la temperatura del agua durante el invierno, y mantenerla a temperatura ambiente en verano.

Limpieza automática

La limpieza de una limpieza puede ser una tarea tediosa que precisa de una gran dedicación, mientras que los swimspa cuentan con un sistema de limpieza automática, que se basa en un sistema de filtrado y un generador de burbujas de ozono o ultravioleta que se encarga de eliminar las posibles bacterias y gérmenes que haya en el agua, y que además se puede programar.

Como ves, las mini piscinas sin obras y sin licencia son la solución que buscabas para tener una piscina en casa, sin tener que lidiar con las preocupaciones que genera la construcción de las piscinas de obras y sin que existan problemas de espacio.