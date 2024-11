Alquilar una habitación en Sevilla cuesta casi 100 euros menos que en Málaga

Habitación ubicada en el barrio de Triana con baño propio, con conexión a internet y totalmente amueblada en un piso compartido únicamente con la propietaria. A priori, la oferta es suculenta, pero el precio no es apto para todos los bolsillos: 800 euros al mes. Con un coste mucho más económico, pero aún elevado, se puede encontrar una habitación en una zona más o menos céntrica, en Nervión, en este caso, con baño compartido por dos inquilinos más. ¿El precio? 400 euros.

Son sólo dos ejemplos de una realidad cada vez más latente entre los sectores de población más vulnerables: el alquiler de una habitación en un piso compartido. Aunque Sevilla no es ni Madrid ni Barcelona, lo cierto es que el mercado del alquiler de habitaciones en la capital empieza a tensionarse. Compartir piso se ha convertido en una solución asequible, más allá de los estudiantes, para todos aquellos que buscan independizarse de la vida familiar, pero no pueden permitirse pagar la renta de una casa completa, de manera que no les queda otra que coger una habitación, que tampoco están baratas.

Desde el surgimiento de conceptos como el coliving, flex living y senior living, hasta el tradicional arrendamiento por habitaciones, los ciudadanos se enfrentan a un mercado inmobiliario cada vez más desafiante. Según un estudio difundido este miércoles por el portal inmobiliario pisos.com, a través de los datos de pisocompartido.com, el precio medio en la ciudad de Sevilla se sitúa en los 344 euros, que es lo que se pide en los barrios más alejados del centro, aunque sí es cierto que se puede encontrar algún chollo por 250 euros en la Macarena, San Pablo o La Oliva-Polígono Sur. El baño y la cocina, en todas estas casas, se comparte, por supuesto.

Con todo, pese al alza en los precios, la capital sevillana se mantiene aún, según estos datos, como una especie de oasis, lejos de los puntos más baratos, pero también de los más caros. Así, a nivel regional, sí es verdad que sólo Málaga supera el precio medio ofrecido en Sevilla. En la ciudad de la costa del Sol, la media de los alquileres por habitación están al borde de los 440 euros. Por detrás de ambas, arrendar en un piso compartido en Almería cuesta 316, en Cádiz 310, en Granada 300, en Córdoba 256, en Jaén 250 y en Huelva 211.

Barcelona, la más cara; Ciudad Real, la más barata

Por su parte, en España, sólo 13 capitales de provincias tienen un coste medio de alquiler por habitación, según los datos de este portal, por encima de los 344 que se pagan en Sevilla. Barcelona se lleva la palma. Es la capital más cara para alquilar una habitación, con una media de 623,14 euros por el alquiler de una habitación, lo que supone 434 euros más que en la más barata, que es Ciudad Real (189,07).

En el mismo análisis se muestra que el coste medio de alquilar una habitación en un piso compartido en España alcanza los 422,92 euros, que es un 1,93 % más que hace un año y un 55,31 % más que hace una década, cuando eran 272,30 euros. La cifra refleja que Sevilla está aún debajo de la media.

Por su parte, en el mapa nacional hay ocho capitales de provincia se encuentran por encima. Además de Barcelona, San Sebastián (546,80 euros), Madrid (538,94 euros), Palma (514,75 euros), Girona (474,81 euros), Valencia (443,80 euros), Málaga (438,89 euros), Bilbao (423,76 euros), Santa Cruz de Tenerife (401,81 euros) y Santander (387,58 euros).

En el lado contrario, las capitales de provincia más baratas son Ciudad Real (189,07 euros), Huelva (211,86 euros), Palencia (235,71 euros), Soria (248,50 euros), Ávila (249,50 euros), Badajoz, Jaén y Zamora (250 euros en las tres), Córdoba (256,41 euros) y Castellón (263,15 euros).