¿Cuánto costarán los billetes de IRYO de Sevilla a Barcelona?

A partir del mes de diciembre una nueva operadora conectará las ciudades de Sevilla y Barcelona en tren, una alternativa para quienes quieran viajar a la Ciudad Condal desde Sevilla por turismo, motivos laborales u otras cuestiones.

La empresa que comenzará a operar entre ambas urbes el próximo mes y que se convertirá así en competidora de Renfe en este trayecto es IRYO, la marca low cost de la empresa ILSA, empresa privada de Alta Velocidad que cuenta con participación de Trenitalia y Air Nostrum.

¿Cuánto cuestan los billetes entre Sevilla y Barcelona?

Aunque los viajes no comenzarán hasta el 10 de diciembre, los billetes ya se pueden adquirir en la página web de IRYO. La ruta conectará las dos ciudades con un trayecto de aproximadamente 05:50 horas de duración.

El precio de los billetes dependerá de la fecha escogida y de la hora del viaje, entre otros factores determinantes, como el tipo de viaje que se seleccione entre los tres disponibles. El más barato es la tarifa 'Inicial', en la que los billetes de precios más bajos se pueden conseguir por 25 euros. Esta tarifa permite cambios en el día del viaje siempre que se abone la diferencia de tarifa y un reembolso del 80% del billete si se cancela antes de una semana del viaje. Al tren se puede acceder con un equipaje compuesto por una bolsa de mano y dos bultos. Incluye también un billete de Cercanías gratuito. Este tipo de billete es el que más fluctuaciones de precio puede tener, pero también el que se puede conseguir más barato.

Las otras dos tarifas ofrecen al viajero billetes más caros. En el caso de los billetes 'Singular only you' el precio ronda los 50 euros, que permite contar con beneficios extra como no pagar por un cambio de billete en el día del viaje, contar con un asiento más grande y recibir un mayor porcentaje del precio del billete en caso de reembolso. Los billetes 'Infinita Bistró' tienen precios que comienzan en los 70 euros y destacan por incluir lo ofrecido por el billete anterior, además de un desayuno completo y de permitir llevar mascotas de máximo 10 kilogramos en transportín.