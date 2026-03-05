El precio de los hoteles para la Final de Copa sube hasta un 90% en un mes y alcanza los 2.100 euros por noche

La Final de la Copa del Rey, que se celebrará el 18 de abril en Sevilla y atraerá a decenas de miles de aficionados, motiva que el precio de los hoteles se esté incrementando conforme pasan los días. La alta demanda para acudir a la capital andaluza, con o sin entrada para el partido de fútbol, provoca que en estos momentos se oferten precios por noche que pueden rozar los 2.100 euros por habitación. A ello se añade que son dos equipos --Atlético de Madrid y Real Sociedad, este último logró su clasificación este miércoles-- que suelen movilizar en masa a sus seguidores; más aún en un evento deportivo de esta naturaleza.

Por norma general, el precio se suele encarecer hasta un 100% con respecto a la tarifa ofertada el fin de semana anterior. Así, en el entorno de Santa Justa, por citar un ejemplo, se oferta una habitación doble a 2.077 euros por noche, lo que supone un 90% de lo que costaba hace un mes la reserva ese mismo fin de semana, del 17 al 19 de abril, cuando ni tan siquiera se conocía quiénes disputarían la Final de Copa, según los datos consultados por Europa Press en una de las plataformas especializadas del sector, con más de 100 millones de usuarios activos y que opera en más de 200 países.

Hoteles con disponibilidad tanto el fin de semana en cuestión como el anterior llegan a experimentar subidas en el precio que oscilan entre el 96% y el 103%. Es el caso de un hotel de cuatro estrellas, también en las proximidades de Santa Justa, donde el importe varíaba de los 560 euros a los 1.117 euros, y desde este jueves, se fija en 1.800 euros (+61%). En Reyes Católicos, el precio de la habitación puede alcanzar los 1.079 euros por noche, algo menos en Plaza de Armas (1.038 euros); en el entorno de la Puerta Osario es posible alojarse en un hotel de cuatro estrellas desde 1.309 euros, mientras que en la Magdalena, el precio se dispara hasta rondar los 2.100 euros.

Fuera del centro de Sevilla, en la zona de Nervión se ofertan habitaciones que oscilan entre los 600 euros en la Macarena a los 1.200 euros, aproximadamente, en Nervión y Viapol, pasando por los 830 euros que habría que abonar en un hotel de cuatro estrellas en el barrio de Sevilla Este.

De menor categoría (tres estrellas), los precios suelen situarse en torno a los 700 euros: es el caso de un establecimiento en el barrio de San Vicente (687) y de un hotel en la entrada a Sevilla desde la A-4 (743).

En cuanto a los apartamentos turísticos, el rango de precio es aún mayor, puesto que hay estudios que ofertan alojamiento para dos personas a un precio de 674 euros las dos noches y están disponibles otros apartamentos que tienen fijada una tarifa cercana a los 3.000 euros, como sucede en la céntrica calle Tomás de Ibarra, próxima a la Catedral. En el entorno del Salvador hay alojamientos a partir de los 1.300 euros, y por un importe similar se puede reservar un estudio en Triana para esas fechas.

De menor categoría (dos estrellas), los hay que van desde los 562 euros si se opta por dos noches --viernes y sábado-- a los 855 euros, también dos noches y pese a estar ubicado relativamente cerca del aeropuerto. Como curiosidad, en diferentes plataformas consultadas se ofertan albergues de dos estrellas que ya superan los 400 euros.

En localidades del Aljarafe, los precios ya alcanzan los 326 euros en Sanlúcar la Mayor, mientras que municipios cercanos a la capital como Alcalá, Bormujos, Valencina o Benacazón ya es difícil encontrar disponibilidad para ese fin de semana.