Así están los precios del alojamiento en Sevilla para el fin de semana de la Magna a dos meses de la procesión

“Un 73% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para esas fechas”. A 15 de octubre, esto es lo primero que nos encontramos en Booking.com si realizamos una búsqueda de hospedaje para el fin de semana del 6 al 9 de diciembre en Sevilla. Y no es para menos: la procesión de La Magna recorrerá el día 8 de ese mes las calles de la capital Hispalense.

A pesar de que todavía falta mucho tiempo para el evento, algunos hoteles ya están completos; mientras que las opciones restantes encarecen sus precios a causa de la gran demanda. No es de extrañar entonces que nos encontremos con posibilidades como la del Seville Your Way, que cobra 108 euros por una habitación mixta de ocho camas, durante los tres días señalados. El fin de semana siguiente el precio se reduce a 45 euros en total.

Más de 150 euros de diferencia entre un fin de semana y otro

Asimismo, las ofertas de camas en habitaciones compartidas de cuatro u ocho personas son las que más abundan como una alternativa asequible. Claro que no es la opción escogida por la mayoría. Se ofrecen también estancias privadas, aunque con baño compartido. En este caso, la Pensión Catedral tiene disponible una habitación doble con litera a un precio de 304 euros las tres noches. Es decir, 100 euros más que el fin de semana siguiente.

Si nos alejamos un poco del centro de la ciudad, El Hilton Garden Inn Sevilla, hotel de cuatro estrellas en Macarena Norte, pone a disposición de los interesados cuatro habitaciones dobles disponibles por un total de 432 euros para esa fecha. Sin embargo, el fin de semana posterior a la procesión de La Magna, su precio desciende a los 263 euros. Es decir, 169 euros de diferencia. Además, no es el único contraste, ya que es 81 euros más caro que el período que va desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Algo similar nos encontramos en la Sillería de Triana by Magno Apartments donde, si hacemos la misma comparación, veremos que un apartamento deluxe en el barrio de Triana pasa de los 503 a los 323 euros.

La situación se repite de manera generalizada, complicando la búsqueda de alojamiento para una ocasión tan señalada como esta. Además, hay que tener en cuenta que la oferta se duplica entre un fin de semana y otro. Pasamos entonces de poder buscar entre 2.883 opciones a navegar por un total de 1.108. Todo ello, según los datos recabados a la hora de realizar este artículo.

La procesión de la Magna en Sevilla

La procesión de la Magna, que comenzará el 8 de diciembre a las 15:00 horas en la Capilla de los Marineros de Nuestra Señora de la Esperanza, servirá de clausura para el II Congreso Internacional de Hermandades. Un evento para el que se estima una gran afluencia de visitantes. Ahora que el itinerario ya ha sido publicado por el Consejo General de Hermandades, sólo queda esperar la llegada del ansiado día y disfrutar de una celebración para la que ya se están ultimando los preparativos y muchas personas se preparan para viajar a la capital desde otros puntos de España.