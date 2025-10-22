Premio nacional para un farmacéutico del Hospital de Valme por su labor pionera en la atención a pacientes

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha otorgado su máximo galardón honorífico a Ramón Morillo Verdugo, farmacéutico del Hospital Universitario de Valme, en reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por la innovación, la excelencia asistencial y la humanización del cuidado farmacoterapéutico.

Durante el 70º Congreso Nacional de la SEFH, celebrado recientemente, Morillo recibió el Reconocimiento Méritos, una distinción que subraya no solo su extensa labor clínica y docente, sino también su influencia decisiva en la transformación del rol del farmacéutico hospitalario en España. "Este premio me honra, pero no es solo mío. Es de todos los que han compartido este camino, incluidos los pacientes, que son la verdadera razón de nuestro esfuerzo", expresó Morillo al recoger el galardón.

Un referente nacional en patologías víricas

Doctor en Farmacia y especialista en Farmacia Hospitalaria, Ramón Morillo ejerce desde hace más de dos décadas en el Hospital de Valme, donde ha sido pionero en la creación de consultas monográficas para pacientes con patologías víricas, adelantándose a las nuevas necesidades asistenciales en este ámbito.

Su compromiso con la mejora continua le ha llevado a impulsar múltiples proyectos que han situado al hospital sevillano como referente a nivel nacional. Destacan iniciativas como la implementación del sistema de dispensación por radiofrecuencia (RFID), el desarrollo del proyecto MAPEX (mapa de atención farmacéutica a pacientes externos) o la creación del Modelo CMO, centrado en un seguimiento personalizado basado en objetivos y apoyado en nuevas tecnologías como la telefarmacia.

Morillo ha publicado más de 100 artículos científicos y una treintena de libros, con una decena de premios de investigación en su haber, especialmente en el campo del VIH. En 2020, lideró la elaboración de la guía nacional para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes con esta patología.

En paralelo a su labor clínica, ha demostrado un fuerte compromiso con la divulgación en salud. En 2018 lanzó un proyecto pionero en su hospital para acercar información rigurosa sobre el uso seguro de los medicamentos a través de redes sociales, con el objetivo de fomentar la educación sanitaria entre la ciudadanía.

Su visión integral de la atención farmacéutica ha tenido uno de sus hitos en la obtención del sello nacional de calidad Q-PEX, que convirtió al Hospital de Valme en el primero de España en alcanzar este reconocimiento para la atención farmacéutica de pacientes externos.

Más recientemente, Morillo ha impulsado el desarrollo de Sanpat, una herramienta de gestión farmacoterapéutica orientada a mejorar la adherencia y seguridad de los tratamientos, que le valió ser finalista del III Premio Adhefar a la innovación.

La presidenta del Congreso, Begoña Tortajada, elogió durante la entrega del premio el carácter transformador de su trayectoria. "Ramón es un defensor incansable de la innovación, con una energía contagiosa que ha sido clave para construir un nuevo modelo de farmacia hospitalaria centrado en el paciente”, dijo.

Desde la docencia hasta la práctica clínica, pasando por la investigación, Ramón Morillo representa a una generación de profesionales que ha sabido evolucionar con su tiempo, sin perder de vista su verdadera prioridad: mejorar la vida de los pacientes.