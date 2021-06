Rehabilitación cardíaca, una terapia con casi tres décadas en el Valme

El servicio de Cardiología del Hospital de Valme está a punto de cumplir tres décadas rehabilitando corazones. La máxima cuidar al corazón rehabilitándolo la aplicaron de forma innovadora en la década de los 90 el equipo del entonces jefe de servicio, Luis Pastor, junto a los enfermeros Margarita Reina y José Antonio Mora, que constituyeron la avanzadilla en Andalucía en este ámbito cuando nacían las primeras unidades de Rehabilitación Cardíaca a nivel nacional.

Hoy, 29 años después, y bajo la responsabilidad clínica del cardiólogo Sebastián Rufián Andújar, son más de 10.000 los pacientes que se han podido beneficiar de la unidad de Rehabilitación Cardíaca de este hospital sevillano, que constituye un referente para más de la veintena de estos dispositivos asistenciales existentes actualmente en la comunidad andaluza, avalado en el carácter integral de la asistencia y la amplia experiencia en la totalidad de las tres fases comprendidas en el proceso de rehabilitación cardíaca.

La enfermedad cardiovascular constituye una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y la primera causa de muerte en el mundo, a pesar de que sus principales factores de riesgo son conocidos y modificables. En este sentido, la rehabilitación cardíaca es un programa asistencial dirigido a la prevención secundaria cardiovascular cuyos beneficios están constatados, mejorando la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, existen pocos estudios sobre sus resultados e impacto sobre la salud de los pacientes a muy largo plazo.

Este vacío ha sido precisamente el que ha llevado recientemente al servicio de Cardiología de este hospital a un nuevo reconocimiento dentro de la sociedad científica a través de un estudio realizado por un equipo de profesionales formado por Alfonso Padilla Escámez, residente de tercer año; los cardiólogos María José Romero Reyes y Sebastián Rufián Andújar; el enfermero José Antonio Mora Pardo; y el jefe del servicio, Francisco Javier Molano Casimiro, que se ha alzado con el Premio Pedrote, que otorga la Sociedad Andaluza de Cardiología, dirigido a la Mejor Comunicación. En el estudio, los profesionales analizaban precisamente el impacto de la rehabilitación cardíaca sobre la mortalidad a largo plazo a través del seguimiento durante once años de 701 pacientes, en su mayoría afectados por un infarto agudo de miocardio o una angina inestable, consiguiendo demostrar que el programa de Rehabilitación Cardiaca se asocia a una serie de beneficios pronósticos que persisten con el paso de los años. Es el caso de la reducción significativa de la mortalidad global, de la mortalidad cardiovascular y de la necesidad de hospitalización por insuficiencia cardiaca o reingresos hospitalarios tras un intervencionismo coronario percutáneo, influyendo tanto en un mejor pronóstico de los pacientes como en su calidad de vida. Además, la conclusiones de los investigadores, subrayan que la rehabilitación cardíaca no sólo presenta beneficios en términos de mortalidad tras un evento agudo cardiológico, sino también en pacientes sometidos a revascularización coronaria percutánea aunque todavía no hayan desarrollado insuficiencia cardiaca.

Por otro lado, el prestigio de este servicio en el Valme ha sido doblemente reconocido por la Sociedad Andaluza de Cartiología a través del premio al Mejor Caso Clínico, presentado por la residente de Cardiología que acaba de finalizar su formación MIR, Irene Esteve Ruiz, también ganadora del premio accésit al Mejor Residente del Hospital Universitario de Valme 2021, cuyo trabajo se centró en la dificultad terapéutica de la taquicardia ventricular incesante.

Las guías de práctica clínica recomiendan que los pacientes con insuficiencia cardíaca, en ausencia de contraindicaciones o limitaciones para realizar ejercicio físico, deben ser derivados para realizar un programa de Rehabilitación Cardíaca. Los beneficios se explican por el hecho de que los programas multidisciplinares, en los que además del ejercicio físico se les ofrece a los participantes educación sanitaria y apoyo psicosocial, condicionan un cambio persistente en el estilo de vida de los pacientes con hábitos más cardiosaludables y que, por tanto, van a reflejarse en un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular y, a su vez, en un impacto positivo sobre la morbimortalidad a largo plazo.

Del mismo modo, los especialistas también destacan que la interacción y relaciones que se desarrollan entre pacientes que padecen una misma patología durante el programa son beneficiosas en la manera de afrontar la enfermedad. Tanto en aquéllos que han sufrido un evento coronario agudo, como en los que han precisado una revascularización coronaria. Sin embargo, a pesar del beneficio pronóstico en el curso de la enfermedad cardiovascular, actualmente el porcentaje de derivaciones a un programa de rehabilitación cardíaca por parte de facultativos y la adherencia por parte de los pacientes apenas ronda el 25 ó 35%.

La recuperación del corazón a través de la rehabilitación cardiaca se lleva a cabo a través de un completo programa asistencial ramificado en tres fases. La primera comienza en el instante del ingreso hospitalario y su objetivo se orienta en la pérdida del miedo y en la concienciación de los factores de riesgo de la enfermedad. Para ello, además del personal del servicio de Cardiología, se dispone de la colaboración del voluntariado de las asociaciones de pacientes cardiacos del Área Hospitalaria de Valme. La segunda fase se corresponde con el ámbito ambulatorio tras el alta hospitalaria y persigue adquirir hábitos cardiosaludables mediante el control de los factores de riesgo y la realización de ejercicio físico adecuado. Y, por último, la tercera fase, o etapa de mantenimiento, dura toda la vida en la cual el paciente debe mantener las pautas saludables adquiridas para evitar la aparición de eventos cardiacos. Esta estrategia se desarrolla con carácter integral, abordando todo el proceso de la enfermedad cardiaca que va desde la prevención de factores de riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemias, tabaquismo y sedentarismo), hasta el mantenimiento físico y la adherencia en el tiempo al tratamiento y al estilo de vida saludable.

"Nuestro objetivo es prevenir que se ponga en riesgo el corazón consiguiendo que los pacientes normalicen su vida tras el evento cardíaco y aprendan a vivir con su enfermedad", indica al respecto el jefe del servicio de Cardiología, Francisco Javier Molano.

Precisamente es en el último nivel, o tercera fase del programa, donde el Valme es también pionero a nivel nacional a través de la potenciación de las asociaciones de pacientes cardíacos. Esta tercera fase tiene como objetivo reforzar los conocimientos ya adquiridos en el hospital que, de forma individual son difícil de mantener, pero que de modo grupal consigue la adherencia necesaria a las pautas de vida saludables establecidas. Es por ello que las asociaciones de pacientes son una herramienta clave para garantizar la continuidad de estas pautas, liderando este hospital sevillano en España el fomento del movimiento asociativo de pacientes con patologías coronarias.