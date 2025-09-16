El presidente de la Diputación de Sevilla reivindica el papel de las universidades públicas durante la apertura de curso de la UPO

Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, ha asistido a la apertura del curso del sistema universitario andaluz 2025/2026 en la Universidad Pablo de Olavide. El presidente ha señalado el “carácter andaluz” del encuentro y ha puesto en valor la universidad pública sevillana. “En universidades como la de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, es donde está el futuro, donde está el desarrollo del talento de los jóvenes de la provincia y donde verdaderamente hay que impulsar políticas públicas” ha subrayado el presidente de la entidad supramunicipal.

Además, Fernández ha pedido "que se incremente la financiación" del sistema universitario público andaluz porque “no hay mejor inversión que aquella que se hace en Educación”. Asimismo, ha recordado la puesta en marcha por parte de la Diputación de las Becas Reset, "que van a permitir que los estudiantes de la provincia de Sevilla que viven más lejos del área metropolitana y de los campus universitarios puedan estudiar en igualdad de oportunidades que los que están más cerca".

"Uno de los grandes objetivos que yo siempre he tenido está relacionado con que el talento de la provincia no se pierda” ha señalado, “por eso esta es una apuesta para que toda la juventud que tenga esa capacidad la pueda fomentar, ya no solo para ellos mismos, sino porque ese talento que no se desarrolla es una pérdida para la sociedad en su conjunto", explicó.

Por último, el presidente de la Diputación ha dado la enhorabuena “a los rectores que hacen posible este desarrollo público de las universidades y, sobre todo, mucha suerte para todo el profesorado y el alumnado que hoy comienzan este curso educativo, que esperamos que sea fructífero y siga sacando ese maravilloso talento que tenemos en la provincia”.