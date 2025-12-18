Un preso ataca a un funcionario de la cárcel de Sevilla-II y le propina un puñetazo en la cara

La entrada de la cárcel de Sevilla II, en el término municipal de Morón de la Frontera.

El sindicato CSIF ha denunciado una nueva agresión a un profesional penitenciario. El suceso ocurrió a las 11.30 horas de este miércoles, cuando un funcionario fue atacado por un interno al que estaba trasladando desde el departamento de Enfermería al módulo 15. El interno se puso agresivo, apretó los puños con actitud desafiante y de repente propinó un puñetazo en la cara al funcionario, según el relato de CSIF.

Avisado el jefe de Servicios, se personó de forma inmediata acompañado por funcionarios de refuerzo y entre todos llevaron al reo al departamento de Aislamiento debido a su estado de violencia y agresividad.

Al hilo de este episodio, CSIF Prisiones Sevilla II ha solicitado a la dirección del centro la "conducción inmediata" del preso "a otro establecimiento más adecuado". También ha reclamado que se lo clasifique en primer grado, que es el correspondiente a los condenados de más peligrosidad.

Desde CSIF también denuncian "la falta de respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones". "Estas son las consecuencias del buenismo que practica la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", apuntan. CSIF, además, "sigue reivindicando una RPT completa, la condición de agentes de la autoridad, una formación adecuada y unos medios coercitivos actualizados para estas situaciones tan peligrosas que ponen en riesgo diariamente a los trabajadores", entre los que citan los dispositivos táser y otros medios técnicos y tecnológicos.

No acaban ahí sus reivindicaciones. CSIF también interesa la actualización de las sanciones de la población reclusa, ya que "todavía siguen vigentes las de 1981". Y por último denuncia la falta de médicos: "La Sanidad penitenciaria está desaparecida", afirma.