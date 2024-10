El presupuesto del Alcázar merma un 4% pese a la subida del precio de las entradas

El Real Alcázar de Sevilla contempla un presupuesto para el año 2025 que asciende a 16.275.731, 74 euros. Esta cantidad inicial supone una bajada del 4,15% con respecto a los créditos iniciales de las cuentas de 2024, según los documentos consultados por r este periódico. Esta disminución en las cuentas, de algo más de 704.534 euros, contrasta con las buenas cifras de visitantes que se prevén para el próximo año y con el aumento de un euro en el precio de las entradas que se venden en taquilla, para equipararlas al ticket online.

La mayor partida del capítulo de gastos son los 6.913.354, 31 euros correspondientes a los gastos corrientes en bienes y servicios. Le siguen los 3.804.794, 60 euros de transferencias corrientes. En este apartado se encuentran los 3 millones que se transfieren al Ayuntamiento en virtud del convenio que se ha renovado este año. La junta de gobierno aprobó en septiembre el nuevo convenio, cuya principal novedad radica en la reserva un millón de euros para la adquisición de inmuebles que pasen a engrosar el patrimonio municipal a través del Patronato del monumento.

Con una vigencia de cuatro años –de 2024 a 2027– mantiene una compensación de tres millones de euros por el incremento del precio de las entradas al palacio como consecuencia de permitir el acceso gratuito a los espacios museísticos Antiquarium, Castillo de San Jorge y el Centro de Cerámica de Triana, de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla.

El convenio contempla que el Ayuntamiento adquiere el compromiso de destinar la compensación recibida a las siguientes finalidades: un millón de euros (o el porcentaje que corresponda si la compensación no alcanzara los 3.000.000 euros) se transferirán al ICAS para atender a los gastos de conservación y dinamización de los espacios museísticos. Otro millón (o el porcentaje que corresponda si la compensación no alcanzara los 3.000.000 euros) se transferirán a la Gerencia de Urbanismo, con destino a la redacción y ejecución de proyectos de rehabilitación del patrimonio cultural. La novedad es que un millón de euros (o el porcentaje que corresponda si la compensación no alcanzara los 3.000.000 euros) se destinará para la adquisición de bienes inmuebles que posteriormente se adscriban al patrimonio del Patronato del Real Alcázar, al objeto de ampliar el patrimonio cultural de la ciudad de Sevilla.

En el capítulo de gastos de este proyecto de presupuestos llama la atención la caída del 30% en las denominadas “inversiones reales”. Estas pasan de 2.893.441, 30 euros a 2.014.693, 52 euros. También desciende el presupuesto de mantenimiento, las horas extras y la productividad, algo que también destaca teniendo en cuenta el aumento exponencial que en los últimos años han tenido los eventos y actos de diversa índole.

En lo que respecta a los ingresos, el proyecto de presupuesto contempla 14.669.510 euros de ingresos públicos. Aquí se incluyen los 14.291.010, 16 euros de la venta de entradas en el horario general. Esta cantidad supone sólo un 0,42% con respecto al año anterior, cuando está previsto que a partir del 1 de enero las entradas en taquilla aumenten su precio 1 euro para costar lo mismo que las que se venden en internet. En cualquier caso, el porcentaje de tickets que se compran de manera presencial se calcula en tan sólo el 9% para el año próximo. La estimación de visitantes recogida por la dirección en el informe para modificar la ordenanza contempla que el número de visitantes para el ejercicio 2025 será de 2.045.000. La estimación de entradas vendidas en taquilla asciende a 184.050 euros, lo que se traduce en que la modificación de la ordenanza propuesta supone un incremento de ingresos en el ejercicio 2025 de tan solo 184.050 euros. El proyecto de presupuesto sólo contempla 60.000 euros de subida.

En el capítulo de recursos también resalta la disminución del 32% en los “ingresos patrimoniales”, que pasan de 2.327.293, 83 euros a 1.562.721, 58 euros.