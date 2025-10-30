El presupuesto andaluz destina 92 millones para el Metro de Sevilla y 65 millones para acabar el tranvía de Alcalá

El presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía de 2026 para la provincia de Sevilla asciende a más de 997 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto a los 870 millones que se reservaron en las cuentas del año pasado.

En lo que respecta a la consejería de Fomento, se incluye una inversión de 92 millones, en su mayor parte (89,8 millones) para continuar con las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla del tramo norte (de Pino Montano al Prado) y en menor medida (2,2 millones) para redactar el proyecto definitivo del tramo sur que irá desde el Prado al Hospital de Valme.

El tramo norte de la línea 3 dispone de una cofinanciación de 1.301 millones aportados por la Junta y el Ministerio de Transportes, mientras para el tramo sur la definición de su coste real y sus opciones de financiación se sabrán cuando se defina el proyecto definitivo tras el periodo de alegaciones.

Para la línea 2 del Metro, la que reclaman los vecinos de Sevilla Este con una masiva manifestación a primeros de octubre, se reservan únicamente 384.000 euros para continuar con la redacción del proyecto que la Junta promete tener listo a finales de 2026. Ese proyecto, aparte de conectar Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa con el centro de la ciudad, incluye el estudio de viabilidad sobre su prolongación al Aljarafe y al aeropuerto.

En las partidas económicas de la consejería de Fomento, aparte del Metro también figura una inversión destacada de 65 millones para acabar el tranvía de Alcalá de Guadaíra y comprar los trenes, que irán llegando desde 2026 a 2028. Esta línea tranviaria enlazará con la línea 1 del Metro en la Universidad Pablo de Olavide.

Otras inversiones de la consejería de Fomento son para la ejecución de las dos plataformas de carril Bus VAO del Aljarafe sevillano, concretamente 4,19 millones para la Sevilla-Salteras y 1,32 millones para la que discurre por la A-8057 desde Mairena y San Juan hasta la confluencia de la autovía de Coria.

Salud, educación, vivienda

En Salud, un área especialmente delicada tras la crisis política por los cribados de cáncer de mama, aparecen 49,8 millones que se reparten en actuaciones nuevas en infraestructuras sanitarias generales y de atención primaria, equipos sanitarios nuevos hospitalarios y obras de eficiencia energética. En este capítulo también aparecen nuevas actuaciones para el plan de salud mental, para la prevención de la conducta suicida, para el plan de acción de atención primaria y comunitaria, así como para la ampliación de servicios de salud bucodental.

Las dos universidades reciben una financiación de 42,7 millones, distribuidos en 36 millones para la Hispalense y 6,7 millones para la UPO.

En Educación, hay más de 28 millones de euros que se reparten entre inversiones en obras y equipos para los centros públicos (3 millones) y obras y equipamientos en educación Primaria (8,5 millones), mejora de eficiencia energética y energía renovable. En Secundaria, suman 8,4 millones en la misma dirección. Las aulas digitales interactivas TIC reciben 4.2 millones y hay partidas para la mejora de la digitalización en los centros educativos de los territorios rurales.

En Vivienda, aparecen varias partidas que suman 7,5 millones destinados a actuaciones de suelo, promoción de vivienda en venta y alquiler y vivienda de protección pública en alquiler social.

Agua, residuos, energía

En materia de agua, figuran 66,9 millones especialmente para obras de interés de saneamiento y depuración, adaptación a riesgo de inundaciones, así como abastecimiento.

En materia de residuos, las cuentas de la Junta reservan una partida de 12,8 millones para la aplicación de la normativa de residuos y economía circular en entidades locales. La comunidad autónoma tiene que contribuir a la modernización de las plantas de gestión de residuos (se requieren instalaciones para los biorresiduos), además de recaudar la nueva tasa de residuos que se impone a los municipios para afrontar el coste integral de la gestión de la basura.

En energía, figura una inversión de 105 millones. Por un lado, un montante de 19,5 millones para actuaciones en energías renovables eólica, solar, biomasa y renovación de eficiencia energética. Por otro lado, otra partida de 85 millones para el programa Moves III, instalaciones de autoconsumo, incentivos de rehabilitación energética, entre otros.

Justicia

En lo que respecta al área judicial, la Ciudad de la Justicia cuenta con 2,46 millones de euros para la adaptación de edificios. La Junta mantiene el plazo de 2028 para poner en funcionamiento los otros cinco edificios del complejo e iniciar la obra del bloque de nueva construcción.

Cultura

En Cultura, la restauración y puesta en valor del Monasterio de San Isidoro del Campo recibe 5,6 millones de euros. Apenas se destinan 305.000 euros a la adaptación de la sala Santa Inés.