La previa al día de los difuntos en fotos

El cementerio de San Fernando se llena de familias que recuerdan a sus difuntos tras una noche de máscaras, calabazas y celebraciones de Halloween

Halloween y Todos los Santos: la doble cara de Sevilla entre máscaras y tradición

Sevilla vive este fin de semana la dualidad entre lo festivo y lo espiritual, con la coincidencia de Halloween y la solemnidad de Todos los Santos. La ciudad pasa, en apenas unas horas, del bullicio de las máscaras y los disfraces a la serenidad del cementerio de San Fernando, donde miles de personas acuden a honrar a sus seres queridos.

