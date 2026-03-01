La primavera imperial (1526): Sevilla en tiempos de Carlos e Isabel

En la primavera de 1526, Sevilla era uno de los corazones palpitantes de la monarquía hispánica, un cruce de caminos donde el comercio, la fe, la política y la ambición se entrelazaban con una intensidad desconocida en otras urbes europeas. Hacía apenas unas décadas que la exploración y conquista de los territorios americanos habían transformado su destino para siempre. A orillas del Guadalquivir, cuyo cauce ancho y navegable permitía la llegada de naos y carabelas cargadas de oro, plata, especias, maderas y noticias de ultramar, Sevilla vivía un auge que la convertía en símbolo del nuevo tiempo imperial.

Fue en ese escenario donde el 11 de marzo de 1526, cuando ahora se cumplen quinientos años, el joven monarca Carlos I de España contrajo matrimonio con Isabel de Portugal en el Alcázar. El acontecimiento no solo sellaba una alianza dinástica entre las coronas ibéricas, sino que también ofrecía a la ciudad la ocasión de exhibir su esplendor y papel central en la construcción del Imperio español.

En 1526, el perfil urbano de Sevilla estaba dominado por la imponente Catedral, levantada sobre la antigua mezquita almohade y coronada por la Giralda; aún sin su remate renacentista. A su alrededor se concentraban no solo espacios religiosos, sino también el corazón institucional de la ciudad: las casas del Cabildo (actual plaza Virgen de los Reyes) y Real Audiencia (plaza de San Francisco). No lejos resonaban las fraguas de la ceca, donde se acuñaba moneda con los metales llegados de ultramar, y las herrerías reales (plaza del Triunfo), además de la actividad comercial de las Atarazanas. La cárcel Real (calle Entrecárceles) completaba el paisaje institucional de una ciudad donde la prosperidad convivía con el control social.

El tejido urbano se articulaba en calles estrechas y muchas veces empedradas, herencia del trazado islámico, donde los balcones casi se tocaban. Palacios nobiliarios y casas de mercaderes enriquecidos combinaban patios mudéjares con portadas renacentistas, mostrando la superposición de estilos y épocas. La Sevilla de 1526 era una ciudad densamente poblada, quizá una de las mayores de la Península, con una población que rondaba los 70-80.000 mil habitantes.

Sin embargo, el río era la verdadera arteria vital. En la playa del Arenal se descargaban y cargaban mercancías bajo la atenta mirada de oficiales reales. En el Alcázar se encontraba la Casa de la Contratación: institución encargada de regular el comercio con las Indias, controlar el flujo de metales preciosos y registrar cada navío que partía o regresaba del Nuevo Mundo. En sus dependencias también se examinaba a pilotos, elaboraban mapas y custodiaban secretos geográficos que eran, en esencia, secretos de Estado. Todo ello hacía de Sevilla un enclave estratégico y, al mismo tiempo, una ciudad donde la riqueza circulaba con una rapidez que despertaba admiración y recelos.

Cuando Carlos I llegó a Sevilla para su boda, la ciudad se preparó con esmero. Se levantaron arcos triunfales efímeros, se engalanaron balcones con tapices, y las calles se limpiaron en la medida de lo posible. El Alcázar ofrecía un escenario cargado de simbolismo: era la residencia real en Andalucía y un espacio donde el legado islámico y la autoridad cristiana convivían en armonía estética. Allí se celebró la ceremonia que unía a dos jóvenes de apenas veinte años, llamados a gobernar un vastísimo conjunto de territorios.

Pero más allá del brillo cortesano, la vida cotidiana seguía su curso. La riqueza que llegaba de América no se distribuía de manera equitativa. Junto a palacios, conventos e iglesias en construcción —financiados por comerciantes enriquecidos— persistían barrios humildes donde la pobreza y la marginalidad eran palpables. La presencia de esclavos africanos, traídos en parte para trabajar en tareas domésticas o artesanales, recordaba que el esplendor sevillano tenía también un reverso oscuro.

La boda real reforzó el prestigio sevillano. Durante semanas, la ciudad fue escenario de festejos, justas, banquetes y representaciones teatrales. La nobleza acudió con sus mejores galas; los gremios participaron en desfiles; y el pueblo contempló, entre la curiosidad y la esperanza, a sus soberanos. Isabel de Portugal, descrita como prudente e inteligente, causó buena impresión, y con el tiempo demostraría ser una regente capaz durante las ausencias de su esposo. Carlos, por su parte, encontraba en Sevilla no solo una ciudad estratégica, sino un espacio donde afianzar su imagen como rey de Castilla antes de asumir plenamente su papel como emperador del Sacro Imperio.

En aquellos años, los documentos y registros que hoy se conservan en el Archivo General de Indias empezaban a acumularse como testimonio de una administración cada vez más compleja. Sevilla no era únicamente un escenario de ceremonias; empezaba a despuntar como el centro burocrático de una expansión global sin precedentes. Cada licencia de embarque, contrato mercantil o mapa dibujado contribuía a tejer la red que conectaba Europa con América y, de manera indirecta, con Asia.

Así era la Sevilla de 1526: una ciudad de contrastes, luminosa y sombría a la vez, orgullosa de su papel en el mundo y consciente de su importancia creciente. Bajo el sol andaluz, entre el olor del río y el tañido de las campanas, se celebró un matrimonio que ahora cumple 500 años, el cual simbolizaba la consolidación de una monarquía destinada a influir decisivamente en la historia europea y americana.